Canon Austria blickt auf 50 Jahre Erfolg und eröffnet neue Firmenzentrale

Die neue Firmenzentrale steht für moderne Arbeitswelten und unterstreicht Canons Engagement für hybride Arbeitsmodelle sowie nachhaltige Unternehmensführung. Mit dieser Neueröffnung festigt Canon seine Position als führender Technologiekonzern und attraktiver Arbeitgeber in einer sich stetig wandelnden Arbeitslandschaft. Das Jubiläum ist nicht nur ein Rückblick auf fünf Jahrzehnte Erfolg, sondern auch eine Gelegenheit, die Zukunft zu gestalten. Seit der Gründung 1937 in Japan hat sich das Unternehmen zu einem global führenden Technologieanbieter entwickelt. Mit einem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen, von medizinischen Lösungen bis hin zu fortschrittlichen Imaging-Technologien, zeigt Canon, dass es weit mehr ist als nur ein Hersteller von Kameras und Druckern.

Mit mehr als 2.300 angemeldeten Patenten im Jahr 2024 zählt Canon zu den globalen Spitzenreitern in der Forschung und Entwicklung. Canon wird weiterhin in innovative Technologien investieren, die sowohl den wirtschaftlichen Erfolg als auch den gesellschaftlichen Fortschritt fördern. »Die Eröffnung des neuen Bürogebäudes in Wien markiert nicht nur unser 50-jähriges Bestehen in Österreich, sondern auch unser kontinuierliches Engagement für Fortschritt und Innovation. Wir schaffen hier einen modernen Arbeitsplatz, der sowohl unseren Mitarbeiter*innen als auch unseren technologischen Visionen und Möglichkeiten gerecht wird«, betont Hermann Anderl, Geschäftsführer von Canon Austria.

Wirtschaftliche Bedeutung und neue Firmenzentrale

Das Unternehmen beschäftigt in Wien rund 320 Mitarbeiter*innen. Klassische Produkte und Lösungen wie Kameras, Drucker und Scanner erwirtschaften immer noch rund 75 Prozent des weltweiten Umsatzes und das seit vielen Jahren. Mit der Investition in den neuen Bürostandort stärken Canon Austria sowie Canon CEE den Wirtschaftsstandort Wien und tragen zur Positionierung Österreichs als attraktiven Standort für internationale Unternehmen bei.

Ein innovativer Arbeitsplatz für die Zukunft

Canon Austria setzt auf eine Arbeitskultur die Flexibilität und Innovation vereint. Das neue Büro, das sich über 4.400 Quadratmeter erstreckt, wurde als Raum für Austausch und Zusammenarbeit konzipiert und ermöglicht den Mitarbeitenden ein hybrides Arbeitsmodell – sowohl vor Ort als auch im Homeoffice. Kreativräume, eine Modern Working Lounge, ein Fitnessraum sowie das Canon Experience Center bieten ideale Voraussetzungen für eine produktive und gesunde Arbeitsweise.

Für bestehende und zukünftige Geschäftskund*innen und Partner*innen bietet Canon Austria Führungen im Experience Center, der Kundenzone, mit allen dazugehörigen Bereichen wie der Modern Working Lounge oder dem Foto- und TV-Studio an, die auch für Events genutzt werden können. Terminvereinbarungen sind unter info@canon.at möglich.

Imaging-Lösungen im Büroalltag: So geht’s

Die Anforderungen an hybride Arbeitswelten sind vielfältig. In der neuen Firmenzentrale setzt Canon Austria auf maßgeschneiderte Informationsmanagement-Dienste und -Lösungen, die sich nahtlos in Papier- und Digitalabläufe integrieren lassen. Gedruckt wird mit den imageRUNNER Multifunktionssystemen, die über uniFLOW Online, eine cloud-basierte Druck- und Scanlösung, verwaltet werden. Diese Lösung bietet Flottenmanagement, sicheren Umgang mit Dokumenten, mobilen Druck und Kostenkontrolle. Die Verwaltung der Eingangspost ist vollständig digitalisiert: Dokumente werden erfasst und per E-Mail verteilt, was die Bearbeitung beschleunigt und Kosten senkt. Auch in der Personalabteilung sorgt ein übersichtliches Dokumentenmanagement-System für einen schnellen Zugriff auf alle Dokumente der Mitarbeitenden. Darüber hinaus ist die Firmenzentrale ein Schauraum für kreative Innenraumgestaltung – alle Dekorationselemente, von Rückwänden über Fototapeten bis hin zu Bildern, wurden auf Canon Geräten produziert.

