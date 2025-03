Canon Austria besetzt Schlüsselpositionen neu

Amin Belbeisi tritt seine neue Position als Director Workspace Direct Sales an. Der gebürtige Wiener ist seit 2020 Teil des Canon-Teams und übernimmt nun eine Schlüsselrolle in der strategischen Vertriebsplanung und Geschäftsentwicklung für die Workspace Direct Abteilung, einschließlich der P&L-Verantwortung. Er sorgt für eine einheitliche, kundenspezifische Vertriebsansprache und ist für die Umsatz- und Gewinnmaximierung verantwortlich. Zudem entwickelt und implementiert er Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und verantwortet die Strategie zur Neukundengewinnung sowie zur Umsatzsteigerung bei Bestandskunden – und trägt damit wesentlich zur Wachstumsstrategie von Canon bei.

»Erfolge entstehen durch eine klare Vision, starke Zusammenarbeit und konsequente Umsetzung. Mein Ziel ist es, mit vereinten Kräften die Wachstumsziele zu erreichen, neue Kunden zu gewinnen und die Effizienz im Vertrieb kontinuierlich zu steigern – um Canon noch erfolgreicher im Markt zu positionieren«, erklärt Amin Belbeisi.

Matthias Haberler übernimmt Leitung des B2B-Marketings für DP&S

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung sowie umfassender Expertise aus acht verschiedenen Rollen innerhalb des Unternehmens übernimmt Matthias Haberler die Leitung des B2B-Marketings für das Segment Digital Printing & Solutions (DP&S) bei Canon Austria. In seiner bisherigen Laufbahn bei Canon hat er wertvolle Kenntnisse in den Bereichen Product Management, Customer & Channel Marketing, Field Marketing und Sales Excellence erworben sowie in den vergangenen Jahren maßgeblich zur Verbesserung der Customer Journey und des Kundenverständnisses beigetragen.

In seiner neuen Funktion wird Haberler nun die Verantwortung für sämtliche Marketing-Agenden im B2B-Bereich für DP&S übernehmen. Dazu zählen die Teamführung, der gesamte Budget-Prozess, die Entwicklung und Implementierung der lokalen Marketingstrategie sowie die Umsetzung gezielter Leadgenerierungs-Kampagnen. »Marketing ist für mich ein zentraler Treiber unseres B2B-Geschäftserfolgs – geprägt von Innovationsgeist, strategischem Veränderungsmanagement und einer starken Teamkultur. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und darauf, gemeinsam mit meinem Team die Marketingstrategie für das Segment DP&S weiterzuentwickeln und unsere Marktposition nachhaltig zu stärken«, betont Matthias Haberler.

Vesna Trivun tritt die Position als Commercial Operations Senior Manager an

Vesna Trivun hat die Position des Commercial Operations Senior Manager übernommen und verantwortet nun die Planung und Steuerung von Geschäftsprozessen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Leitung des Bid Centers, um erfolgreiche Ausschreibungen sicherzustellen. Seit 2003 ist die gebürtige Wienerin Teil von Canon Austria und hat in verschiedensten Positionen wertvolle Erfahrungen gesammelt.

Vertrauen in eigene Talente

»Wir sind stolz darauf, diese Schlüsselpositionen aus den eigenen Reihen besetzen zu können. Solche Entscheidungen unterstreichen nicht nur die herausragende Expertise und das Engagement unserer Mitarbeitenden, sondern stärken auch das gesamte Unternehmen nachhaltig. Es ist uns ein großes Anliegen, durch diese strategischen Personalentscheidungen nicht nur die Unternehmensziele zu fördern, sondern auch eine zukunftsorientierte und stabile Basis für die Weiterentwicklung des Unternehmens zu schaffen«, unterstreicht Hermann Anderl, Geschäftsführer von Canon Austria.

