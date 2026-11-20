»Wir kalkulieren heute zu echten Kosten – und schicken unseren Kunden nur noch Angebote, bei denen wir ganz sicher rentabel produzieren«, formuliert Markus Latzer den bislang wichtigsten Nutzen der Implementierung der SaaS-Version (Software-as-a-Service) des Obility Printmanagers für die Latzer Grafik & Druck GmbH. »Mir war klar: Es wird uns irgendwann einholen, wenn wir unsere realen Kosten nicht transparent machen. Allein deshalb war diese Umstellung ein absolut notwendiger Schritt.« Der Printmanager SaaS ist eine speziell für kleinere Druckereien entwickelte cloud- und browserbasierte Einstiegslösung von Obility. Über das Internet gehostet, deckt das Print ERP-/MIS die Kerngeschäftsprozesse ab, die kleinere Druckereien für eine zeitgemäße Auftragsabwicklung einschließlich automatischer Kalkulation und schneller Angebotserstellung benötigen.

Kalkulation mit realistischen Preisen

»Bei unserem früheren ERP-System konnten wir weder unsere Grundkosten noch unsere Rüst- oder variablen Kosten korrekt abbilden«, blickt der geschäftsführende Gesellschafter des Unternehmens mit Sitz in Salzburg zurück. »Zu oft mussten wir im Nachhinein feststellen, dass wir mit Druckaufträgen kein Geld verdient oder sogar draufgezahlt haben. Unter anderem, weil wir unsere Verwaltungs- und Druckvorstufenkosten nicht realistisch berücksichtigten.«

Der Maschinenpark der Latzer Grafik & Druck ist eher überschaubar. So muss das Unternehmen (zu den Angeboten zählen Grafik, Druck und ein Lettershop) in seiner Kalkulation keine allzu komplexen Prozesse abbilden. Dennoch sind bei manchen Artikeln bis zu zehn Prozessschritte hinterlegt. Den Löwenanteil produziert die Latzer Grafik & Druck mit einer 2022 in Betrieb genommenen Inkjet-Digitaldruckmaschine von Canon. Aufträge, für die der Offsetdruck besser geeignet ist, vergibt das Unternehmen an Partner.

Sicher rentabel produzieren

»Bei uns stellt sich nicht die Frage, auf welcher Maschine wir Aufträge produzieren. Aber ich kann unsere Kosten und Preiskalkulation heute wie nie zuvor steuern«, freut sich Latzer über die Transparenz, die mit der Implementierung des Printmanagers SaaS Einzug gehalten hat. Mit der Umstellung auf die Kalkulation mit dem Printmanager SaaS im Frühjahr 2025 hat Latzer fast alle Kostenparameter hinterlegt. Das System ermittelt automatisch auftragsbezogen die Angebotspreise, die von den Mitarbeitenden bei Bedarf manuell angepasst werden. Hinsichtlich der Margen kann Latzer in der Kalkulation Grenzwerte definieren, die nicht unterschritten werden können. Damit ist er auf der sicheren Seite: »Mein Unternehmen wickelt seit der Implementierung der Obility-Kalkulation ausschließlich Aufträge ab, die positive Deckungsbeiträge mit sich bringen.«

In der Vergangenheit habe man allzu oft Aufträge angenommen, die unrentabel waren, weil man ihre realen Produktionskosten nicht kannte. Das sei vor allem bei Wiederholaufträgen erkennbar geworden. »Ich bin dann auf die Kunden zugegangen und habe sie um Verständnis gebeten, dass wir ihre Aufträge zu diesen günstigen Konditionen nicht mehr produzieren können«, sagt der Geschäftsführer. Insbesondere die Stammkunden hatten für sein Anliegen ein offenes Ohr.

Effizienter dank leichter Bedienbarkeit

Ein elementarer Vorteil der Software im Tagesgeschäft sei zudem ihre Bedienbarkeit. »Die Kalkulation ist wie ein Webshop aufgebaut. Ihr Look & Feel ermöglicht es auch Mitarbeitern, die bei uns im Normalfall andere Aufgaben ausführen, mit ihr die Preise für angefragte Druckerzeugnisse zu berechnen und Angebote zu erstellen«, freut sich Latzer über die gewonnene Flexibilität. Die einfache Bedienbarkeit trage zur höheren Effizienz im gesamten administrativen Prozess bei: »Wir können heute schneller denn je auf Anfragen reagieren.« Schon im ersten halben Jahr kalkulierte die Latzer Grafik & Druck mit dem Printmanager SaaS deutlich mehr als 600 Projekte – und konnte entsprechend viele Rechnungen schreiben.

Eine der ersten Printmanager-SaaS-Installationen

Im Vorfeld hatte die Salzburger Druckerei mit Obility über die Digitalisierung ihrer Kerngeschäftsprozesse gesprochen. Gemeinsam war man zu dem Ergebnis gekommen, dass die große Obility-Server-Lösung für das Druckunternehmen überdimensioniert gewesen wäre. »Ich wollte mich daraufhin weiter im Markt umschauen, bin letztlich im Tagesgeschäft aber nicht dazu gekommen. Es kam uns sehr gelegen, als uns Obility etwas später erneut ansprach und die SaaS-Version vorstellte«, blickt Latzer zurück. »Bei ihr fallen jegliche Projektkosten weg. Und ihr Funktionsumfang entspricht dem, was wir im Tagesgeschäft wirklich brauchen.« So zählte Latzer Grafik & Druck zu den ersten Kunden, die sich Anfang 2025 für die Implementierung des Printmanagers SaaS entschieden.

Kontinuierliche Optimierung

Inzwischen hat die Latzer Grafik & Druck weitere Prozessschritte in die Plattform übernommen. Ein Beispiel ist der Export der Ausgangsrechnungen und der PDF-Auftragsdaten in die Buchhaltungssoftware, was zu einer Erleichterung bei der Datenübernahme in das Belegwesen führt. Jetzt stehen die nächsten Schritte auf der Agenda. Unter anderem will Latzer in Kürze ein Kundencenter angehen, um die Kommunikation mit einigen Auftraggebern zu erleichtern und höheren Komfort zu bieten.

»Mit unseren regionalen Kunden pflegen wir intensive persönliche Kontakte. Aber für überregionale und Kunden aus Nachbarländern wird die Einrichtung eines Portals die Auftragsabwicklung erleichtern«, so Latzer. Weitere Projekte sind die Übernahme der Lagerverwaltung in die neue Print-ERP/MIS-Lösung sowie die Implementierung der Tageszettel-Funktion für die Erfassung von Betriebsdaten.

Die Auftragssteuerung der Latzer Grafik & Druck ist heute übersichtlicher, transparenter und effizienter denn je. So können die Mitarbeitenden die im Printmanager generierten Angebote nach Auftragserteilung mit wenigen Klicks in Aufträge umwandeln. Die Maschinenbediener*innen sehen die für sie relevanten Aufträge im System und filtern sie sich heraus. »Im Ergebnis hat uns die neue Software vielfältige Möglichkeiten eröffnet, die Produktionskapazität in unserem Einschichtbetrieb zu erhöhen«, spricht Latzer einen weiteren Nutzen an. Auch das kommt der Rentabilität zugute. »Wir pflegen mit Obility eine gute Partnerschaft und stehen hinsichtlich der nächsten Schritte im regen Austausch. Diese Begleitung ist für uns als kleineren Druckdienstleister elementar wichtig«, lobt Latzer.

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