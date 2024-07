BIRKAN übernimmt den Vertrieb von TyreF-Lackplatten in der DACH-Region

»Die Entscheidung, die künftige Vertriebspartnerschaft in der DACH-Region zu übernehmen, fiel uns leicht, da wir mit TyreF eine große Übereinstimmung in allen wichtigen Bereichen feststellen«, teilt Geschäftsführer Josef Wittenberger mit. »Unser beider Focus liegt ganz klar auf der Produktqualität, die es uns ermöglicht, unseren Kunden bei der Optimierung ihrer Druckprozesse behilflich zu sein. Beeindruckt hat uns auch die Innovationskraft von TyreF und die Bereitschaft, mit uns neue Produkte zu entwickeln, sowie der ökologische Ansatz in der Produktion.«

Die von TyreF entwickelten und im norditalienischen Arco produzierten Lackplatten sind an die vielfältigen und spezifischen Anforderungen der Verpackungsindustrie und des Akzidenzdrucks angepasst. Bei der Produktion kommen nicht nur nach strengen Qualitätskriterien ausgewählte Rohstoffe zum Einsatz, sondern es wird besonderer Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit gelegt – von regenerativen Energien bis zu den Inhaltsstoffen: Alle Produkte sind lösungsmittel- und phtalatfrei und entsprechen damit den Richtlinien für Lebensmittelverpackungen. Die Lackplatten sind geeignet für alle Arten der neuesten Dispersions- und UV-Lacke wie auch Speziallacke. Eine spezielle Oberflächentechnologie sorgt für optimalen Lackübertrag ohne Lackaufbau.

Die BIRKAN GmbH wurde 1924 als Drucktuch-Hersteller und -Vertrieb »Birkner & Kandlbinder OHG« gegründet und gehört damit zu den ältesten grafischen Fachhändlern und Konfektionierern Deutschlands. Eine 100jährige Erfahrung, von der Kunden weltweit profitieren. BIRKAN führt ein umfassendes Sortiment verschiedenster Drucktuch-Qualitäten nicht nur für die gängigen Offset-Anwendungen, sondern auch für spezielle Anforderungen von Plastik- über Metall- bis hin zu Wertpapierdruck. Auch Unterlagematerialien und Messgeräte gehören zum Lieferprogramm. Alle Drucktücher und Unterlagematerialien werden in der hauseigenen Produktion – einer der größten und modernsten in Europa – konfektioniert und aktuell in über 70 Länder weltweit exportiert. BIRKAN verfügt darüber hinaus auch über eine Fertigung von lasergravierten elastomeren Druckformen sowie von gestrippten Lackiertüchern und -platten.

