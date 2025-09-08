Bewährte Technik für die digitale Etikettenproduktion

Auf der Labelexpo 2025 wird Screen die Truepress LABEL 520AQ vorstellen, eine neue Lösung, die auf die sich wandelnden Anforderungen der heutigen Etikettendrucker zugeschnitten sein soll. Diese digitale Lösung basiert auf der langjährigen Erfahrung von Screen in der Entwicklung der wasserbasierten Tintenstrahltechnologie und einem tiefgreifenden Verständnis des Etikettendrucksektors. Screen will damit zeigen wie sich mit wasserbasiertem Inkjetdruck neue Märkte erschließen lassen und ihre betriebliche Effizienz verbessern können.

»Mit der Truepress Label 520AQ wollen wir herausfinden, wie Druckerei den Durchsatz ihrer bestehenden Druckaufträge steigern und gleichzeitig neue Märkte erschließen können und wie diese bewährte Technologie ihnen auch dabei helfen kann, die steigende Nachfrage nach nachhaltigen, hochwertigen Etiketten zu befriedigen«, so Carlo Sammarco, Business Development Director Packaging Solutions bei Screen Europe.

Die Truepress LABEL 520AQ wurde als direkte Reaktion auf die wachsenden Trends in der Etikettendruckbranche konzipiert: steigende Produktionskosten und eine erhöhte Nachfrage nach hochwertigen Etiketten. Die wasserbasierte Inkjet-Technologie begegnet beiden Herausforderungen mit einer Kombination aus hoher Ausgabequalität und außergewöhnlicher Produktivität, die in der kommerziellen Druckindustrie für verschiedene Etikettenanwendungen bereits bestens bekannt ist. Mit Druckgeschwindigkeiten von durchschnittlich 100 Metern pro Minute bei einer Medienbreite von 520 mm (508 mm bedruckbare Breite) verbessert sie den Durchsatz, ohne Kompromisse bei Qualität oder Zuverlässigkeit einzugehen.

Mit einer Auflösung von 1200 x 1200 dpi können Verarbeiter eine Qualität wie im Offsetdruck erwarten, einschließlich gestochen scharfer Texte, klarer Linien und harmonische Mitteltöne, verbunden mit der Vielseitigkeit des Digitaldrucks. Die von Screen entwickelte Rasterbildverarbeitung und die Substratsteuerungssysteme, die von der Workflow-Management-Software EQUIOS verwaltet werden, gewährleisten eine hervorragende Passgenauigkeit, selbst bei voller Produktionsgeschwindigkeit. Diese Technologie umfasst auch die Truepress SC+ Tinten, die bereits in großem Umfang in der Truepress JET-Technologie eingesetzt werden und die gleiche breite Farbwiedergabe wie im Akzidenzdruck gewährleisten, mit einer gleichbleibend hohen Dichte auch bei hohen Geschwindigkeiten und minimaler Geruchsentwicklung.

