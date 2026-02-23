Beta-Installation der Acuity Triton von Fujifilm

Die Acuity Triton stellt aus der Sicht von Fujifilm in Kombination mit der AQUAFUZE-Tinte einen Fortschritt im Großformatdruck dar und bietet die Vorteile von Eco-Solvent- und UV-Technologie in einer einzigen Lösung. Sie ermöglicht eine sofortige Trocknung und hervorragende Kratzfestigkeit und bietet gleichzeitig die erforderliche Flexibilität für Anwendungen wie Fahrzeuggrafiken.

FastSigns Scotland verfügt über eine breite Palette an Beschilderungslösungen für die Bereiche Gastgewerbe, Einzelhandel und Fertigung und hat bis heute mehr als 30.000 Fahrzeugfolierungen für gewerbliche Fahrzeugflotten umgesetzt. Dafür benötigte das Unternehmen eine Technologie, die Präzision, Zuverlässigkeit und Umweltverantwortung kombiniert. Geschäftsführer Robert Lambie sah in der Acuity Triton mit AQUAFUZE-Tinten die ideale Lösung.»Ich bin seit über 36 Jahren in der Schilderbranche tätig und arbeite mit den meisten Schilder- und Drucktechnologien. Jede Tintenart brachte etwas Neues auf den Tisch. Als ich von Fujifilm angesprochen wurde, um diese neue Tintentechnologie zu testen, war ich neugieriger! Die Maschine ist sehr einfach zu bedienen, vom Laden der Medien bis hin zur RIP-Software – alles funktioniert mit sehr wenig Aufwand. Die Druckqualität ist brillant: brillant, gestochen scharf, selbst auf wenige Millimeter hohen Texten. Und die Möglichkeit, Drucke direkt aus der Maschine heraus zu laminieren, ist ein enormer Bonus.«

Nachhaltigkeit hat bei FastSigns Scotland höchste Priorität. Das belegen die langjährige ISO 9001-Akkreditierung und die aktuellen Fortschritte in Richtung ISO 14001 sowie die Einführung von Drucktechnologien zur Minimierung des Energieverbrauchs und zur Förderung einer umweltfreundlicheren Produktion. Lambies Fazit: »Wir sind seit neun Jahren ISO 9001 zertifiziert und arbeiten jetzt an ISO 14001, um unsere Umweltverantwortung zu stärken. Die wasserbasierte AQUAFUZE LED-UV-Tinte ist eine innovative Technologie – sie senkt den Energieverbrauch und die Betriebskosten und eröffnet gleichzeitig mehr Medienoptionen.«

Weitere Informationen: