Best of Wellpappe 2021

„Verpackungen aus Wellpappe sind ein unverzichtbarer Bestandteil, um Lieferketten aufrechtzuerhalten und die Versorgung der Konsument*innen sicherzustellen. Dies zeigte sich besonders auch während der Corona-Krise“ sagt Stephan Kaar, Sprecher des Forum Wellpappe Austria. Jeder Gewinner des Wellpappe Austria Award 2021 erhielt eine Original-Holzskulptur des Vorarlberger Künstlers Stefan Kresser und ist berechtigt am WorldStar, der Auszeichnung der World Packaging Organisation, teilzunehmen.

Die Kategorie-Sieger

In der Kategorie „Wellpappe Kreativ“ gewann die Kreativbox Entfalte deine Möglichkeiten von der Firma Steirerpack. Sieger in der Kategorie „Wellpappe Konstruktiv“ wurde DS Smith Packaging Austria, Kalsdorf, für die Soundcomb Box, ein Schallabsorber aus Wellpappe. Das monumentale Grayl Display, hergestellt von Rondo Ganahl St. Ruprecht, geht als Sieger in der Kategorie „Wellpappe Display“ hervor. Die Kategorie Wellpappe Ponit-of-Sale gewann Mondi Grünburg mit der Toolbox XL, eine Transportverpackung für 12 besondere Bierspezialitäten. Gewinner in der Kategorie Wellpappe Nachhaltig wurde Rondo Ganahl St. Ruprecht für die MC-Box, die revolutionäre Export-Verpackung für schwere Güter. Und die Kategorie Nachwuchs geht dieses Jahr nach Vorarlberg an die Rondo Ganahl Frastanz mit ihrem Jungdesigner Alexander Erath. Er gewann auch das Public Voting für seine Verpackung Feuerholz-Spender mit Tragegriff.

www.wellpappe.at