Berberich Papier und Gmund Papier gehen eine strategische Partnerschaft

Ab sofort ergänzt Berberich Papier als offizieller Vertriebskanal das »Gmund Alles« Sortiment und bietet Kunden in Deutschland und Österreich die gesamte Palette der Gmund-Papierkollektion an. Durch die Partnerschaft soll ein klares Zeichen für nachhaltiges Wachstum und Kundennähe gesetzt werden. Im Fokus steht dabei eine zuverlässige, schnelle und umfassende Produktverfügbarkeit, die durch die strategische Zusammenarbeit bestmöglich sichergestellt wird.

»Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Gmund Papier. Diese Partnerschaft ermöglicht unseren Kunden in Deutschland und Österreich neben der hohen Produktqualität des Gmund-Sortiments an Feinstpapieren von einem exzellenten persönlichen Service, Support sowie langjähriger Expertise zu profitieren«, so Dominic Ziegler, Bereichsleiter Design und Backselling bei der Carl Berberich GmbH.

www.berberich.de