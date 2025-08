be.print will Zugang zum Schweizer Markt erleichtern

Nutzer der be.print-Web-to-Print-Lösungen können jetzt das gesamte Sortiment des führenden Schweizer Onlinedruckerei Flyerline.ch direkt in ihren Portalen anbieten. Die innovative be.print-Schnittstelle sorgt dabei für die nahtlose Einbettung der Angebote von Flyerline ins be.print-System. Sowohl die Bestellung als auch die Individualisierung der zusätzlichen Artikel funktioniert so einfach wie bei be.print gewohnt.

Herausforderung Schweizer Markt

Der Versand von Druckprodukten aus Deutschland und anderen EU-Ländern in die Schweiz ist mit großem Aufwand verbunden. Zölle, Zollabfertigung und hohes Porto kosten Zeit und Geld. Für Druckereien und Unternehmen, die im Schweizer Markt aktiv werden wollen, liefert die Integration von Flyerline.ch eine elegante Lösung. Druckerzeugnisse für die Schweiz werden einfach im be.print-Portal bestellt und dann direkt vor Ort gedruckt und verschickt. Für alle Nutzer ergeben sich damit handfeste Vorteile.

Flexible Ergänzung des Produktangebots

Druckereien, die be.print-Portale für Firmenkunden betreiben, können ihr Sortiment gezielt um zusätzliche Produkte erweitern. Dafür steht das gesamte Portfolio von Flyerline.ch zur Verfügung. Auch der neutrale White-Label-Versand in der Schweiz ist möglich. So lassen sich Produktionsengpässe überbrücken und Artikel mit geringerer Marge auslagern. Zugleich schafft die Druckerei ein attraktives Angebot für international tätige Unternehmen.

Lokale Produktion vereinfacht die Lieferkette

Unternehmen mit Standorten und Filialen in der Schweiz profitieren von einer automatisierten Bestellabwicklung und dem lokalen Versand, den sie einfach zentral über ihr be.print-Portal steuern. Das macht die Lieferkette nicht nur schneller und kostengünstiger, sondern auch deutlich nachhaltiger.

Die Vorteile

• Wird die Produktion über Flyerline.ch abgewickelt, übernimmt Flyerline.ch die sonst übliche Transaktionsgebühr von 2,9% von be.print. Für den Betrieb von be.print fällt nur noch eine geringe Pauschale für Wartung, Updates, Support und die sichere Cloudinfrastruktur an.

• Ob Werbeartikel, POS-Materialien, Verpackungen oder Großformatdruck: Nutzer erhalten direkten Zugriff auf das vollständig Produktportfolio von Flyerline.ch.

• Der Versand erfolgt neutral verpackt oder optional unter der eigenen Marke. So bleibt Flyerline.ch immer im Hintergrund und die direkte Kundenbeziehung gewahrt.

• Welche Produkte in der Schweiz produziert werden sollen, entscheiden die Nutzer selbst. Je nach Bedarf kann zwischen Eigenproduktion oder der Auslagerung an Flyerline.ch gewählt werden.

www.beprint.app