Bayer Kartonagen wird Teil der Schwarzach Packaging

Mit Schwarzach Packaging übernimmt ein Vorarlberger Unternehmen das Ruder, das mit dem Lustenauer Kartonagen-Spezialisten bereits eine lange Tradition der Zusammenarbeit pflegt. »Wir kennen und schätzen einander, unsere Unternehmenskulturen passen einfach zusammen. Und mit Schwarzach Packaging haben wir einen Nachfolger, der sich klar zum Standort Vorarlberg und seinen Menschen bekennt«, ist Josef Bayer sichtlich erleichtert, das in dritter Generation geführte Unternehmen in gute Hände zu übergeben, bevor er in den wohlverdienten Ruhestand geht.

Das wirtschaftliche Bindeglied zwischen beiden Unternehmen ist der Produktbereich mit kaschierten Kartonagen, die die Lustenauer seit jeher für den Partner in Schwarzach produzieren. »Josef Bayer hilft uns in einem einjährigen Implementierungsprozess, diesen Kompetenzbereich ins Haus zu holen. Und wir freuen uns, wenn möglichst alle Mitarbeitende aus Lustenau mitkommen. Das passt nicht nur fachlich, sondern auch menschlich gut zusammen«, heißt es vonseiten von Johannes Knapp, Geschäftsführer von Schwarzach Packaging.

Jedenfalls ist der Zusammenschluss ein strategisch wichtiger, schließlich stellen sich die Schwarzacher im herausfordernden Marktumfeld breiter und damit noch sicherer auf. Mit der Integrierung der Kartonagenproduktion will das Unternehmen Kräfte bündeln, Arbeitsplätze sichern, Synergien nutzen sowie Expertise und Kapazitäten weiter ausbauen. Im Zuge eines Asset Deals übernimmt Schwarzach Packaging die gesamte Belegschaft und den operativen Betrieb der Lustenauer. Der Zeitpunkt ist günstig, das Auftragsvolumen von Bayer Kartonagen ging zuletzt nach oben. Man plant jedenfalls langfristig und nachhaltig, wie Ralph Joser, Geschäftsführer von Schwarzach Packaging versichert: »Der Zusammenschluss und Implementierungsprozess wird einige Monate in Anspruch nehmen, wobei wir streng darauf achten, dass der Umzug keinen Einfluss auf Produktionsabläufe hat. Die Kunden von Bayer Kartonagen verlassen sich auf die hohe Qualität der Verpackungslösungen. Und das können sie auch in Zukunft.«

