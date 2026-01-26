Barrierepapiere für flexible Verpackungen

Für Sappi kommt diese steigende Nachfrage nicht überraschend: Das Unternehmen entwickelt seit über einem Jahrzehnt Barrierepapiere. Diese Monomaterial-Lösungen bieten den nötigen Schutz für viele Produkte, lassen sich mit wenigen Anpassungen auf bestehenden Verpackungsmaschinen verarbeiten und sind im Altpapierkreislauf recycelfähig. »Das Interesse ist in den letzten Jahren rasant gestiegen«, sagt Gustavo Duarte, Head of Business Development bei Sappi Europe. »Markenartikel-Hersteller suchen nach Lösungen, die ihre Probleme tatsächlich lösen und nicht nur Ideen, die in der Theorie gut klingen. Sie wollen eine Alternative zu Kunststoff, die sich in ihre bestehende Produktionsumgebung integrieren lässt.«

Anforderungen moderner Verpackungslinien

Duarte erklärt, dass Entscheidungen über neue Verpackungsmaterialien auf drei wesentlichen Anforderungen basieren. Die erste Anforderung ist der Produktschutz. Jedes Produkt, ob etwa Tee, Müsli, Schokolade, Mehl, Trockenfrüchte und Nüsse, Instant-Suppen und Zucker, besitzt unterschiedliche Anforderungen an das Verpackungsmaterial. Manche Produkte benötigen einen Schutz vor Feuchtigkeit, andere eine Barriere gegen Sauerstoff oder Mineralöl und wieder andere eine hohe Fettbarriere. »Die Haltbarkeit darf unter keinen Umständen beeinträchtigt werden«, sagt er. »Wenn die Barriere versagt, ist das Produkt gefährdet. Deshalb testen wir alles sorgfältig und konsequent. Wir messen die Permeationsraten, prüfen die Feuchtigkeitsbeständigkeit und verifizieren die Siegelnahtfestigkeit bei Produkten, die heißgesiegelt werden.«

Die zweite Anforderung ist die Kompatibilität mit bestehenden Verpackungsmaschinen. Viele Verpackungslinien wurden ursprünglich für Kunststofffolien entwickelt und über die Jahre optimiert. Papier verhält sich anders, selbst wenn es die gleichen Eigenschaften wie Kunststoff aufweist. »Kunststofffolien sind im Verpackungsprozess flexibler und verzeihen mehr Fehler«, erklärt Alexander Schröder, Product Application Leader bei Sappi. »Papier erfordert eine andere Sorgfalt und Aufmerksamkeit. Spannung, Hitze und Siegeldruck spielen dabei eine wesentliche Rolle. Das bedeutet aber nicht, dass Kunden eine neue Anlagen benötigen. Oftmals geht es nur um eine Feinabstimmungen. Wir arbeiten eng mit Maschinenherstellern zusammen, um Kunden zu helfen, die notwendigen Anpassungen vor einem finalen Umstieg zu ermöglichen.« Schröder erklärt, dass die meisten Kunden die Umstellung selbst vornehmen.

Die dritte Anforderung ist die Recyclingfähigkeit. Dies ist einer der Hauptgründe, warum Markenartikel-Hersteller vermehrt auf Barrierepapier setzen. »Die Recyclingfähigkeit ist oft der entscheidende Faktor, der Unternehmen zum nächsten Schritt bewegt. Darüber hinaus wird Barrierepapier, wenn es in der blauen Tonne entsorgt wird, recycelt, was potenziell massive CO.-Einsparungen ermöglicht«, sagt Duarte. Die Lücke zwischen normalen Papier und Kunststoffen schließen Kunststoffe dominieren seit Jahren den Markt für flexible Verpackungen, da sie Barrierewirkung mit einfacher Versiegelung verbinden. Normales Papier bietet nicht denselben Schutz. Pergaminpapier ist zwar teilweise fettbeständig und daher für manche Anwendungen interessant, bietet aber keine Feuchtigkeitsbarriere und lässt sich nicht versiegeln.

»Barrierepapiere bieten die gleichen Ergebnisse aus Versiegelung und Produktschutz wie Kunststofffolien. Sie sind aber zusätzlich als Monomaterial im Altpapierkreislauf recycelfähig. Das ist der entscheidende Unterschied«, sagt Gustavo Duarte, Head of Business Development bei Sappi Europe. »Darüber hinaus ist Papier aufgrund seiner höheren Steifigkeit im Vergleich zu Kunststoffen ideal für Anwendungen wie Standbodenbeutel und -tüten.« Dies eröffnet neue Möglichkeiten für papierbasierte Lösungen in Segmenten, die lange Zeit als zu anspruchsvoll für Papier galten.

Arbeiten innerhalb des strengen regulatorischen Rahmens

Lebensmittelverpackungen bringen hohe Anforderungen mit sich. Sappi arbeitet mit akkreditierten externen Laboren zusammen, um sicherzustellen, dass alle Materialien die Anforderungen für den Lebensmittelkontakt erfüllen. Jede Zutat, die in den Sappi Werken verarbeitet wird, muss f den direkten Lebensmittelkontakt zugelassen sein.

Anstehende Verordnungen, darunter die Verordnung er Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR), erhöhen zudem die Erwartungen an die Recyclingfähigkeit. Sappi testet Materialien intern nach CEPI/4evergreen-Methoden, bevor externe Zertifizierungen durchgeführt werden, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen. Da Sappi davon ausgeht, dass CEPI/4evergreen weitgehend mit der PPWR übereinstimmen wird, ist das Unternehmen bereits für die kommende europäische technische Spezifikation gerüstet.

Verantwortungsvolle Beschaffung als Grundlage für den Wandel Rückverfolgbarkeit und verantwortungsvolle Forstwirtschaft spielen eine zentrale Rolle in den Geschäftstätigkeiten von Sappi. Das Unternehmen wendet entlang seiner globalen Lieferkette die Zertifizierungssysteme FSC, PEFC und SFI an. »Unsere europäischen Sägewerke beziehen ihr Holz aus einem Umkreis von etwa 150 Kilometern um die jeweiligen Standorte. Das hält die Lieferketten kurz und transparent. Und wenn ein Kunde zertifiziertes Material wünscht, enthalten die Lieferdokumente stets den entsprechenden Nachweis«, versichert Duarte.

Die gesamten Materialkosten erfassen

Auf den ersten Blick erscheinen Barrierepapiere teurer als bestimmte Kunststoffe. Duarte weist jedoch darauf hin, dass ein direkter Vergleich schwer möglich ist. Kunststoffanwendungen variieren von Mono-Materialien bis hin zu komplexen Laminaten mit stark unterschiedlichen Preisen. »Berechnet man alle Kosten – Materialkosten, Recyclinggebühren und etwaige Förderungen –, können papierbasierte Lungen günstiger ausfallen. Es kommt auf die Anwendung an, aber Unternehmen sind oft überrascht, wenn sie die Zahlen vergleichen.«

Seit einem Jahrzehnt ist Sappi Innovationsführer

Sappi entwickelt und produziert seit er zehn Jahren Barrierepapiere und hat seitdem ein breites Produktportfolio aufgebaut. Das Unternehmen nutzt dabei die Dispersionstechnologie, die ein Recycling der Papiere im Altpapierstrom ermöglicht. »Wir gehen nicht davon aus, dass ein einziges Produkt alle Anforderungen erfüllt. Statt Standardprodukte mit unnötig hoher Leistung und höheren Kosten entwickeln wir Papiere, die spezifische Anforderungen bezüglich Barriere erfüllen. Das beschleunigt die Entwicklung und liefert unseren Kunden genau die Verpackungslösung, die sie benötigen – technisch und wirtschaftlich optimal.«

Er ist überzeugt, dass sich der Trend zu flexiblen Papierverpackungen in den kommenden Jahren fortsetzen und verstärken wird, insbesondere mit Inkrafttreten der PPWR-Richtlinie. »Die Verbraucher wünschen sich recyclingfähige Verpackungen, und die Unternehmen erwarten, dass die Verpackungsmaterialien ihre Produkte optimal schützen und effizient auf ihren Produktionslinien eingesetzt werden können – ohne große Investitionen. Barrierepapiere erfüllen all diese Anforderungen. Deshalb sehen wir jedes Jahr ein wachsendes Interesse und immer mehr Anwendungen im Markt«, erklärt Duarte abschließend.