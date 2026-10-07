Autonome Produktionsoptimierung im Digitaldruck

Mit der Produkt-Serie will Konica Minolta Druckdienstleister, betriebsinterne Druckzentren sowie Offsetdruckereien, die in die digitale Produktion einsteigen oder diese ausbauen möchten, ansprechen. Sie soll Unternehmen dabei helfen, auf veränderte Marktanforderungen zu reagieren: kleinere Auflagen, kürzere Lieferzeiten, steigende Qualitätsansprüche und der anhaltende Mangel an qualifizierten Fachkräften. Weniger manuelle Eingriffe und eine geringere Abhängigkeit vom individuellen Bedienerwissen ermöglichen reproduzierbare, hochwertige Ergebnisse über Aufträge und Produktionsschichten hinweg.

Zum Portfollio gehören die Modelle AccurioPress C8100 und AccurioPress C8090, die auf den Stärken der erfolgreichen AccurioPress C7100-Plattform aufbauen. Sie positionieren sich zwischen der AccurioPress C5080-Serie im Light-Production-Bereich und den High-Production-Systemen der AccurioPress C14010/S-Serie. Im mittleren Produktionsdruck bilden sie den Auftakt einer neuen Generation intelligenter Systeme im Portfolio von Konica Minolta.

Höhere Prozesssicherheit durch intelligente Automatisierung

Im Mittelpunkt der Serie steht das Intelligent Press-Konzept von Konica Minolta: Die Systeme erkennen Abweichungen in der Produktion in Echtzeit, entscheiden kontinuierlich über Optimierungen und reagieren autonom. Druckereien profitieren von stabilen Produktionsprozessen, einer gleichbleibend hohen Druckqualität sowie konstanten Farb- und Registerwerten (Registergenauigkeit ± 0,6 mm). Gleichzeitig sinken Makulatur, Fehlerquoten und der Aufwand für Nacharbeiten.

Mehrere integrierte Sensorsysteme sorgen dabei für eine weitgehend autonome Druckproduktion. Darüber hinaus erweitern neue Optionen die automatische Farbsteuerung und Qualitätskontrolle während des Druckvorgangs, die Papiererkennung und Medienverarbeitung sowie den Einsatz des Simitri HD Toners. Einzelne Funktionen sind optional erhältlich.

Für hohe Verfügbarkeit und stabile Produktionsabläufe ausgelegt

Konica Minolta hat die AccurioPress C8100 Serie technisch weiterentwickelt. Ziel war es, die Robustheit zu erhöhen und sowohl die Produktionsstabilität als auch die Systemverfügbarkeit im täglichen Einsatz zu verbessern. Die Systeme erreichen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 100 A4-Seiten pro Minute bei der AccurioPress C8100 beziehungsweise bis zu 90 A4-Seiten pro Minute bei der AccurioPress C8090. Die integrierte Intelligenz unterstützt Unternehmen dabei, auch bei kürzeren Produktionsfenstern und steigenden Anforderungen an Lieferzeiten zuverlässig zu produzieren. Die maximale Papierladekapazität liegt bei 15.140 Blatt. Das maximale monatliche Druckvolumen liegt der AccurioPress C8100 bei 1,8 Mio. A4-Seiten. Das empfohlene Einstiegsvolumen beträgt 180.000 A4-Seiten.

Neue Möglichkeiten für hochwertige Anwendungen

Die Systeme verarbeiten Grammaturen von bis zu 400 g/m² und eignen sich damit auch für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich hochwertiger Druckprodukte. Darüber hinaus unterstützt die Plattform den beidseitigen Druck auf Langbogenformaten von bis zu 900 mm Länge. Dies schafft zusätzliche Gestaltungsräume für die Produktion von Broschüren, Foldern, Mailings und anderen höherwertigen Druckanwendungen. Umfangreiche Weiterverarbeitungsoptionen helfen Druckdienstleistern, ihr Angebot um margenstärkere Anwendungen auszubauen.

Für unterschiedliche Anforderungen in der Druckvorstufe stehen neue Controller bereit. Anwender können zwischen aktuellen AccurioImage- und Fiery-Controllern wählen und ihre Workflow-Umgebung flexibel in bestehende Produktionsprozesse integrieren. »Im Produktionsdruck wirken sich jede Minute zusätzlicher Verfügbarkeit, jedes konsistente Druckergebnis und jede vermiedene Makulatur direkt auf die Profitabilität aus. Genau dafür wurde die AccurioPress C8100 entwickelt«, erläutert Karl-Friedrich Edenhuizen, Product Manager Color Devices Portfolio bei Konica Minolta Europe. »Die Serie geht über herkömmliche Automatisierung hinaus und ermöglicht eine intelligente, weitgehend autonome Produktionssteuerung. Als Intelligent Press kombiniert sie KI, kontinuierliche Echtzeit-Sensorik und autonome Optimierung. Das System überwacht laufende Produktionsprozesse selbstständig, trifft Entscheidungen und nimmt Anpassungen vor – mit minimalen Eingriffen des Bedieners.« Dessen Rolle verändert sich: Statt sich reaktiv mit der Behebung von Produktionsabweichungen zu beschäftigen, kann er die Produktion strategisch steuern, Abläufe optimieren und sich auf die Aufgaben konzentrieren, die das Geschäft weiterentwickeln.