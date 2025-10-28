Automatisierung in der Druckvorstufe

Mit der Markteinführung des Compact Pallet Loader (CPL) sowie des Compact Benders und deren Integration in eine Belichterstrecke treibt Heidelberg die Automatisierung bei der Druckplattenbelichtung weiter voran. Der CPL ermöglicht in Verbindung mit den Belichtermodellen Suprasetter 106/A106 ein vollautomatisches Beladen der Systeme mit Druckplatten bei geringem Platzbedarf. Der CPL deckt alle Leistungsklassen bis hin zum Spitzenmodell mit einer Belichtungsgeschwindigkeit von 55 Platten pro Stunde ab. Aufgrund der Integration in Prinect versorgt er das CtP-System vollkommen autonom mit Druckplatten im Einklang mit der Auftragsstruktur.

Zum Ende des Prozesses schließt das neue Druckplattenabkantungssystem Compact Bender die vollautomatisierte Aufbereitung der Offsetdruckplatten ab. In Verbindung mit einer optionalen Barcode-Erkennung ermöglicht das System, die Druckplatten, vorsortiert nach Druckmaschine, Job und Plattensatz, ohne jeglichen manuellen Eingriff für den Druckprozess bereitzustellen.

Autonomes und berührungsloses Druckplattenhandling

Der Compact Pallet Loader ist in das CtP-System integriert und beansprucht nur wenig zusätzliche Stellfläche. 1.200 Druckplatten im Formatbereich von 650 x 750 bis 1050 x 1200 Millimeter können im Nonstop-Betrieb palettenweise bebildert werden. Der Auto Pallet Loader APL verfügt über Fassungsvermögen von 1500 Druckplatten in einem einheitlichen Plattenformat. In Verbindung mit dem Compact Bender gewinnt die gesamte Druckplattenerstellung, vom Beladen des Belichters bis zur abgekanteten Druckplatte ein hohes Maß an Autonomie. Bestehende Suprasetter 106/A106 ab Baujahr 2017 können zudem mit einem CPL nachgerüstet werden.

Pilotanwender Druckstudio GmbH steigert Effizienz mit neuem CPL

Einer der Pilotanwender des neuen Compact Pallet Loaders ist die Druckstudio GmbH in Düsseldorf, die hochwertige Akzidenzen und Verpackungen für namhafte Kunden aus der Automobil-, Mode-, Kosmetik-, Energie-, Werbe- und Luxusgüterindustrie produziert und dabei den Fokus auf eine besonders nachhaltige und ressourcenschonende Produktion legt. Die Druckstudio GmbH nahm den CPL vor wenigen Wochen in Verbindung mit einem neuen Suprasetter 106 und einer Speedmaster XL 106-8-P in Betrieb. Die Achtfarbenmaschine ergänzt eine bestehende Speedmaster XL 106-5+L. Der Mehrbedarf an Druckplatten, die abgearbeitet werden müssen, führte zur Entscheidung, den Suprasetter 106 durch den Compact Pallet Loader auszurüsten.

Dazu Werner Drechsler, Gründer der Druckstudio GmbH und geschäftsführender Gesellschafter: »Der Einsatz des Compact Pallet Loaders von Heidelberg sowie einer neuen Abkant- und Sortierstraße sorgt für einen reibungsloseren Produktionsablauf. Arbeiten wie das manuelle Befüllen von Plattenkassetten oder das Abkanten belichteter Druckplatten beanspruchten bisher viel Zeit. Dank der Automatisierung können wir diese Prozesse nun erheblich effizienter gestalten und unsere Produktivität deutlich steigern.«