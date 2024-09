Automatisierung im Großformatdruck

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung unterstützt Showdown Displays Europe Kunden in über 45 Ländern Europas mit Produkten wie Bannern, Fahnen, Zelten, Schildern und vielem mehr für den Einsatz am Point-of-Sale, bei Veranstaltungen und Ausstellungen, im Gastgewerbe, im Büro und vielem mehr. Um den speziellen Anforderungen des großformatigen Digitaldrucks gerecht zu werden, bietet Showdown Displays Europe unter anderem Sublimations-, UV-Flachbett- und Latexdruck mit Druck- und Weiterverarbeitungslösungen wie HP Indigo und Zünd Schneidemaschinen.

Bis vor kurzem war jedoch ein großer Teil des Produktionsablaufs mit manueller Arbeit verbunden. Um den enormen Zeitaufwand für manuelle Aufgaben zu verringern und die verschiedenen Produktionsschritte miteinander zu verknüpfen, wurde im tschechischen Produktions- und Druckzentrum in Přestanov ein umfassendes Automatisierungsprojekt gestartet.

Nahtlose Integration in die bestehende Systemlandschaft

Während fast 60 % der Aufträge über den Webshop eingehen, wurde der gesamte Druckvorstufenprozess nach Eingang der Druckdaten vollständig manuell durchgeführt. Daher war es wichtig, an diesem Punkt des Prozesses anzusetzen und eine reibungslose, automatisierte und zuverlässige Übertragung der eingehenden Druckaufträge zu gewährleisten. „Die Softwarelösungen von OneVision basieren auf XML-Datenaustausch, der die Integration von MIS, Webshop (REST-basierte Web APIs), ERP bis hin zu RIP/DFE und natürlich Weiterverarbeitungsmaschinen ermöglicht“, erklärt Johann Stoeger, Senior Director of R&D bei der OneVision Software AG.

Enorme Zeitersparnis bei der Datenbearbeitung

Digitaldruckaufträge im Großformat werden oft mit großen und komplexen Dateien eingereicht. Eine Herausforderung, der sich auch Showdown Displays Europe täglich stellen muss. Das manuelle Öffnen und Bearbeiten dieser Dateien in Adobe Illustrator konnte bis zu 30 Minuten pro Auftrag in Anspruch nehmen. Mit meiner eigenen PDF-Technologie bietet die Automation Suite von OneVision eine entsprechende Lösung. Die Dateien werden nun automatisch aus dem Webshop in den OneVision-Workflow übernommen und durchlaufen in der Druckvorstufe zuerst einen automatisierten Preflight-Check und Standardisierungsprozess. Dadurch wird die Anzahl der Fehler, die durch mangelhafte Dateien verursacht werden, deutlich reduziert und somit Störungen im weiteren Verlauf der Produktionslinie vermieden. Die Kunden erhalten nun automatisch eine E-Mail mit der Ausgabe ihrer hochgeladenen Druckdaten und einem Feedback (z.B. Druckdatei gut, schlecht, muss freigegeben werden). Dies verbessert die Kundenbetreuung erheblich. Darüber hinaus wird der Freigabeprozess durch die schnelle Dateiprüfung beschleunigt, was zu weniger Verzögerungen führt. »Durch die Implementierung der OneVision Software haben wir eine Skalierbarkeit in unserer Druckproduktion erreicht und sind für die Zukunft bestens gerüstet«, so Jeroen Tubée, IT-Partner bei Showdown Displays Europe.

Automatisiertes Nesting ermöglicht effiziente Materialnutzung

Eine weitere Projektanforderung war die Beschleunigung des Nestingprozesses und die Verbesserung der Substratausnutzung. Dank automatisierter Nesting-Funktionen, basierend auf Priorität/Lieferdatum oder anderen definierten Kriterien, können nun alle eingehenden Aufträge innerhalb von Minuten statt Stunden automatisch genestet werden. Statt die Aufträge manuell per Drag & Drop anzuordnen, ist dies nun ein vollautomatischer Prozess. Aufgrund des hohen Durchsatzes kann hier von einer Einsparung von mehreren Stunden pro Tag berichtet werden.

Und die Automatisierung geht noch weiter. Als nächster Schritt ist geplant, komplett manuelle Produktionsschritte wie Nähen in die Workflow-Automatisierung zu integrieren. So kann der gesamte Produktionsprozess digital abgebildet, kontrolliert und automatisiert werden.