Automatisierung, die sich lohnt

insign-media ist eine Full-Service Werbeagentur aus Kaltenkirchen, nördlich von Hamburg gelegen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Bereiche Marketingkonzeption, Grafikdesign, Webdesign und Digitaldruck. Das Kerngeschäft liegt seit der Gründung im Jahr 2001 in der Betreuung von Unternehmen – vom ersten Entwurf bis zur Ausarbeitung und Umsetzung komplexer Marketingstrategien.

2009 wurde die Agentur durch einen hauseigenen Produktionsbereich erweitert. Modernste Druck- und Schneidemaschinen garantieren schnelle Liefer- und Produktionszeiten. Neben hohen Auflagen stellt insign-media auch individuelle Einzelanfertigungen effizient her. Seit 2012 gehört auch die Produktion von Messe- und Präsentationssystemen zum festen Bestandteil des Sortiments. Der Auf- und Abbau dieser Systeme ist neben einer fachgerechten Planung ein Bestandteil der insign-media-Dienstleistungen. Im Frühjahr 2020 übernahm insign-media den Display-Hersteller HK-Line und konnte damit seine hauseigene Produktion im Bereich Displays ausbauen. Im Mai 2021 bezog das Unternehmen von Inhaber Kai Lorenzen seinen neuen Firmensitz im Kisdorfer Weg in Kaltenkirchen.

Visitenkarten, Flyer, Briefpapier, Broschüren, Kataloge: Klassische akzidenzartige Druckerzeugnisse stellen in Kaltenkirchen ebenso einen Geschäftsbereich dar wie die Produktion von Werbebannern, 3D-Buchstaben, Leuchtkästen, Pylonen oder Werbeschildern. Gerade in diesem grossformatigen LFP-Umfeld hat sich insign-media längst als vielseitiger Spezialist für die Verarbeitung von und den Druck auf unterschiedlichste Materialien etabliert. Diese reichen von Acrylglas in verschiedenen Stärken über E-Welle, Whiteboardfolie, PVC-Hartschaumplatten, Anti-Graffiti-Folie, SK-Folie (polymer), MDF in unterschiedlichen Stärken und viele andere anspruchsvolle Materialien.

Mitarbeiterentlastung und Effizienzgewinn

Der digitale Zuschnitt ist ein Schlüsselbereich der Produktion, insbesondere wenn man mit Acryl, Wabenkarton (10 mm) oder Magnetfolie arbeitet. So verfügt das Haus über zwei Zünd Cutter, die eine zentrale Rolle in der Produktion spielen: der G3 L-3200 und der S3 L-1600. Der G3 L-3200 ist seit fünf Jahren im Einsatz und bietet eine Arbeitsbreite von 1’800 mm und eine Länge von bis zu drei Metern. Der Zünd Cutter kann schneiden und fräsen und eignet sich für unterschiedlichste Materialien, beispielsweise dickes und schweres Material wie Acryl oder Hartschaumplatten. „Im Bereich grossformatige Werbetechnik und 3D-Buchstaben bewältigt der G3 L-3200 auch anspruchsvollste Aufgaben problemlos“, betont Kai Lorenzen. Mit dem Zünd-Cutter S3 L-1600 arbeitet man bei insign-media seit zwei Jahren. Er ist speziell auf dünnere Materialien wie Pappe, E-Welle oder Folien ausgelegt. Mit einer Arbeitsbreite von 1’600 mm bietet er präzise Schneidtechnik für empfindliche Materialien. „Wir verwenden den S3 oft für die Herstellung von Kartonagen und Verpackungen sowie für kleinere Aufträge, bei denen höchste Präzision gefragt ist“, berichtet Kai Lorenzen.