Auszeichnung der Gestaltungssoftware »smart moments« von HappyFoto

»Dies ist die erste Auszeichnung eines IT-Projektes von HappyFoto und freut mich außerordentlich. Sie ist eine tolle Wertschätzung für den unermüdlichen Einsatz des HappyFoto Teams«, berichtet Marlene Hackl, Eigentümerin und Geschäftsführerin. Diese Auszeichnung, welche gemeinsam mit Ernst & Young verliehen wurde, würdigt innovativ und kundenorientiert agierende IT-Teams sowie deren bahnbrechende Projekte.

Es wird so viel fotografiert wie noch nie, jedoch sind viele Personen danach mit der Bilderflut überfordert und wissen nicht, wie sie am besten die geknipsten Erinnerungen rasch in ein ansprechendes Fotobuch verwandeln können. Genau für dieses Problem entwarf HappyFoto den neuen Fotobuch-Designer »smart moments«, der die Nutzer mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bei der Fotoauswahl unterstützt. Die Fotos werden direkt am Gerät der KundInnen analysiert, ähnliche Fotos gruppiert und Screenshots oder Dokumente für das Fotobuch aussortiert.

Nach nur wenigen Augenblicken sieht der Nutzer bereits das fertige Fotobuch im Designer und kann dieses nach seinen Wünschen noch schnell und einfach bearbeiten. Um den Kund*innen eine Vielzahl von Bearbeitungsmöglichkeiten anzubieten, hat HappyFoto diese in den letzten Jahren enorm ausgebaut. Um die richtigen Priorisierungen in der IT-Entwicklung zu setzen, fragt das Unternehmen die Kundschaft hierbei proaktiv nach Feedback zu der Software. Neben Fotobüchern umfasst das Produktportfolio von HappyFoto auch Fotokalender, Fotos sowie ein breites Sortiment an anderen personalisierten Fotoprodukten.

