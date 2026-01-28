Aus Alpina und Hernegger wird Druckzentrum Tirol

Wie Martin Fiegl, Geschäftsführer von Alpina, versichert, ergänzen sich die Betriebe in idealer Weise: »Hernegger Druck bringt seine langjährige Kompetenz im klassischen Offsetdruck sowie im hochwertigen Digitaloffset im Klein- und Mittelformatbereich ein, während Alpina Druck auf mittlere und größere Auflagen spezialisiert ist. Gemeinsam decken wir damit das gesamte Spektrum moderner Druckdienstleistungen im Druckzentrum Tirol ab.« Hernegger Druck wird bis zum Sommer an den Alpina-Standort in der Hallerstraße übersiedeln.

Mit diesem Schritt wird zugleich eine Verjüngung der Geschäftsführung eingeleitet und der nachhaltige Fortbestand beider Unternehmen gesichert. Für den Druckstandort Tirol sei diese Fusion eine gute Nachricht. »Das gebündelte Know-how beider Betriebe stärkt regionales Drucken, das für immer mehr Unternehmen und Institutionen ein großes Anliegen und gelebte Realität ist«, betont Martin Fiegl. Die Kund*innen werden von optimierten Angeboten, kurzen Wegen und einer schnellen Abwicklung profitieren, da alle wesentlichen Arbeitsschritte unter einem Dach erfolgen.

www.alpinadruck.com

herneggerdruck.at