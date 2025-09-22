Auraveo revolutioniert Markenkommunikation

Koenig & Bauer Kyana präsentiert auf der DMEXCO 2025 ihr neues digitales Tool Auraveo. Mit diesem Werkzeug erweitert das Unternehmen sein digitales Portfolio um die Digital Experience Platform, die auf der drupa 2024 als Proof of Concept vorgestellt wurde. Das Tool verwandelt Verpackungen in interaktive Kommunikationskanäle, liefert wertvolle Einblicke in das Verhalten von Konsument*innen, steigert den Return on Investment von Marketingmaßnahmen und ermöglicht ein personalisiertes Markenerlebnis durch Eins-zu-eins-Kommunikation.

Als rein digitaler Arm von Koenig & Bauer bündelt Kyana zwei komplementäre Produktstränge: Zum einen maschinenspezifische Lösungen, die Effizienz, Qualität und Automatisierung in Druckereien und Verpackungsunternehmen steigern. Zum anderen richtet sich das neue Produkt Auraveo gezielt an Brands und schließt die Lücke zwischen analoger Verpackung und digitaler Welt. Das Tool eröffnet neue Möglichkeiten, Kunden direkt zu erreichen, die Markenbindung zu stärken und die wachsenden Herausforderungen von Konsumentenerwartungen, Transparenz und personalisierten Erlebnissen erfolgreich zu meistern.

Marken sichtbar stärken

Dabei setzt Auraveo auf innovative Technologien, die über statische Verpackungsdesigns hinausgehen: Durch die Integration von Augmented Reality und künstlicher Intelligenz lassen sich dynamische Erlebnisse schaffen, die jederzeit angepasst werden können. So haben Brands die volle Kontrolle über die Inhalte, selbst wenn die Produkte schon im Regal stehen – eine revolutionäre Möglichkeit, Kund*innen direkt anzusprechen und immer relevant zu bleiben.

Daten für messbaren Erfolg

Jeder Scan mit Auraveo liefert Informationen über die Konsument*innen und deren Interaktionen mit der Verpackung. Marken erhalten wertvolle Insights zu Präferenzen, Kaufverhalten und Nutzungsmustern, können Kampagnen gezielt segmentieren und Marketingmaßnahmen datenbasiert optimieren. So entstehen messbare Mehrwerte, die die Kundenbindung stärken, personalisierte Angebote ermöglichen und den ROI von Marketingaktivitäten deutlich erhöhen.

Strategische Ausrichtung und Live-Erlebnis auf der DMEXCO

Mit dem Launch auf der DMEXCO 2025 bringt Koenig & Bauer Kyana das Tool nun offiziell auf den Markt und schöpft sein Wachstumspotenzial über die klassischen Druckereien hinaus aus. Damit erweitert Koenig & Bauer sein Geschäftsfeld strategisch, begegnet den steigenden Anforderungen von Marken und Konsument*innen an digitale Erlebnisse und zeigt, wie die Branche zukunftsfähig gestaltet werden kann.

