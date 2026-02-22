Atlantic Packaging Products gewinnt den Pac Global Best in Class Award

Die Verpackungsindustrie entwickelt ständig weiter, und die neue Verpackung für Zavida Coffee Roasters Organica Keurig 72 Pods ist ein Beweis für die Leistungsfähigkeit der Digitaldrucktechnologie. Diese hochwertige Wellpappeverpackung, die auf der Koenig & Bauer Durst SPC 130 hergestellt wurde, demonstriert die außergewöhnliche Präzision und Farbtiefe, die jetzt durch den direkten Digitaldruck auf unbeschichtetem Wellpappe mit weißer Oberseite erreicht werden kann.

»Die Koenig & Bauer Durst SPC 130 ermöglicht eine schnelle und hochwertige Produktion, die traditionelle Druckverfahren neu definiert und außergewöhnliche Flexibilität und eine schnellere Markteinführung bietet, um den sich wandelnden Kundenanforderungen gerecht zu werden«, so Larissa Fritzen, Werksleiterin bei Atlantic. Dieses Projekt verdeutlicht einen bedeutenden Wandel in der Verwendung von Wellpappeverpackungen im Einzelhandel. Sie sind nicht mehr nur einfache Kartons, sondern dienen für hochwertiges Branding. » Diese Zusammenarbeit ist ein klares Beispiel dafür, wie das innovative Grafikdesign von Zavida in Verbindung mit der Wellpappenkompetenz und den fortschrittlichen Digitaldruckmöglichkeiten von Atlantic die Verpackung aufwerten und sie im Regal hervorheben kann. So können wir unseren Markenwert und unsere Positionierung effektiv kommunizieren, ohne Kompromisse bei der Qualität oder der Umweltverantwortung einzugehen«, betont Adi Montas, Marketing Commercialization Manager bei Zavida Coffee Roasters.

