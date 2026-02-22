SUCHE
Magazin für Mediendesign und -Produktion
Aktuell

Atlantic Packaging Products gewinnt den Pac Global Best in Class Award

Atlantic Packaging Products (»Atlantic«) hat für die Wellpappeverpackung für den Kaffee »Zavida Coffee Roasters Organica« hat den PAC Global Awards 2026 den Best in Class PAC Global Award in der Kategorie »Technik« für innovatives Verpackungsdesign gewonnen.

Wellpappeverpackung

Die Verpackungsindustrie entwickelt ständig weiter, und die neue Verpackung für Zavida Coffee Roasters Organica Keurig 72 Pods ist ein Beweis für die Leistungsfähigkeit der Digitaldrucktechnologie. Diese hochwertige Wellpappeverpackung, die auf der Koenig & Bauer Durst SPC 130 hergestellt wurde, demonstriert die außergewöhnliche Präzision und Farbtiefe, die jetzt durch den direkten Digitaldruck auf unbeschichtetem Wellpappe mit weißer Oberseite erreicht werden kann.

»Die Koenig & Bauer Durst SPC 130 ermöglicht eine schnelle und hochwertige Produktion, die traditionelle Druckverfahren neu definiert und außergewöhnliche Flexibilität und eine schnellere Markteinführung bietet, um den sich wandelnden Kundenanforderungen gerecht zu werden«, so Larissa Fritzen, Werksleiterin bei Atlantic. Dieses Projekt verdeutlicht einen bedeutenden Wandel in der Verwendung von Wellpappeverpackungen im Einzelhandel. Sie sind nicht mehr nur einfache Kartons, sondern dienen für hochwertiges Branding. » Diese Zusammenarbeit ist ein klares Beispiel dafür, wie das innovative Grafikdesign von Zavida in Verbindung mit der Wellpappenkompetenz und den fortschrittlichen Digitaldruckmöglichkeiten von Atlantic die Verpackung aufwerten und sie im Regal hervorheben kann. So können wir unseren Markenwert und unsere Positionierung effektiv kommunizieren, ohne Kompromisse bei der Qualität oder der Umweltverantwortung einzugehen«, betont Adi Montas, Marketing Commercialization Manager bei Zavida Coffee Roasters.

Weitere Infos:

Tags:
Ähnliche Beiträge
0

Dein Warenkorb

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen