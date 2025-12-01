Artelito erhöht seine CTP-Kapazität

Artelito ist spezialisiert auf die Herstellung hochwertiger Broschüren, Kataloge, Bücher, Bildbände, Faltschachteln und anderer Kartonverpackungen mit aufwendiger Endverarbeitung und Veredelung. Mit einem engagierten Team von 55 Beschäftigten verfügt das Unternehmen zudem über eine lange Tradition in der Produktion von Puzzles. Die Druckproduktion erfolgt auf fünf B1-Bogenoffsetmaschinen mit insgesamt 33 Druckwerken.

Als innovationsfreudiges Unternehmen legt Artelito Wert darauf, fortschrittliche Tools zu nutzen, um die Effizienz seiner Produktionsprozesse zu verbessern und kontinuierlich Spitzenqualität zu erzielen. Seit fast zwei Jahrzehnten vertraut der Druckdienstleister auf CTP- und Plattentechnologie von Kodak und druckt derzeit mit Electra Max Thermoplatten. Die digitale Druckvorstufe wird nahtlos über die Prinergy Workflow-Plattform von Kodak gesteuert.

Veränderungen bei Größe, Struktur und Anzahl der Druckaufträge haben zu einer erhöhten Nachfrage nach Druckplatten geführt. Daher erkannte Artelito die Notwendigkeit, die Kapazität zur digitalen Plattenbebilderung mit einem zusätzlichen CTP-System zu erweitern. Die Wahl einer neuen CTP-Lösung von Kodak lag nahe, da das Unternehmen gute Erfahrungen mit der Qualität und Betriebssicherheit eines bestehenden Magnus Q800 Plattenbelichters und der präzisen SquareSpot Bebilderungstechnologie gemacht hat.

»Unsere erneute Entscheidung für Kodak basiert auf unseren ausgezeichneten Erfahrungen mit deren CTP- und Druckplattentechnologie. Darüber hinaus schätzen wir sehr, dass Kodak regelmäßig Updates für unser Druckvorstufensystem bereitstellt, unsere Mitarbeitenden optimal schult und uns mit hochqualifiziertem Service und Support unterstützt«, erklärte Stefano Clementoni, Präsident von Artelito.