Apogee IQ eine integrierte Plattform für die vernetzte Druckproduktion

Mit zunehmender Komplexität der Druckabläufe ist auch die Anzahl der daran beteiligten Systeme gestiegen. MIS-, ERP-, E-Commerce-, CRM-, Logistik- und Workflow-Plattformen werden zunehmend parallel zu Vorstufen-Workflow-Tools wie ECO3 Apogge eingesetzt – oft mit nur begrenzter Integration untereinander. Die Folge: manuelle Datenübertragung, instabile Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und eingeschränkte Transparenz darüber, was tatsächlich in der Produktion geschieht.

Mit Apogee IQ soll diese Lücke geschlossen werden. Die Plattform basiert auf einer zentralen Integrationsschicht und verbindet Geschäftsanwendungen mit Produktionssystemen, wobei sie den Informationsfluss zwischen ihnen automatisiert. Druckereien erhalten Echtzeit-Einblick in den Auftragsstatus, den Produktionsfortschritt und die Aktivitäten in der Fertigung – für einen wirklich vernetzten, datengesteuerten Betrieb.

Die Lösung basiert auf zwei miteinander verbundenen Anwendungen:

Apogee IQ Integrate verbindet Geschäftsanwendungen – darunter MIS-, ERP-, E-Commerce-, CRM- und Logistikplattformen – über eine zentrale Integrationsschicht, wodurch manuelle Dateneingaben reduziert und die Systeme synchronisiert werden. Apogee IQ Retrieve erfasst Betriebsdaten direkt von vernetzten Produktionsanlagen, darunter Druckmaschinen, CTP-Systeme, Digitaldruckmaschinen und Weiterverarbeitungsanlagen.

Diese Funktionen sollen Druckereien dabei unterstützen, mehrstufige Prozesse auf der Grundlage von Ereignissen und Bedingungen zu automatisieren, Informationen automatisch weiterzuleiten und zu validieren sowie Daten in umsetzbare Erkenntnisse für Terminierung, Planung und Ressourcenzuweisung umzuwandeln. »Wir gehen über die Automatisierung einzelner Arbeitsabläufe hinaus und vernetzen den gesamten Druckbetrieb. Apogee bietet unseren Kunden eine einheitliche Plattform, auf der sie den Überblick über ihren gesamten Betrieb behalten und schnellere, fundiertere Entscheidungen treffen können«, so Arnaud Becuwe, Leiter der Softwareabteilung bei ECO3.

Entwicklung mit Partnern

ECO3 hat Apogee IQ in Zusammenarbeit mit Bodoni entwickelt und nutzt Adobe Print Services als Grundlage; weitere Partner werden in Kürze bekannt gegeben. Der Ausbau dieses Partner-Ökosystems ist entscheidend für den Mehrwert der Plattform: Je mehr Systeme und Anbieter mit Apogge IQ verbunden sind, desto greifbarer wird das Versprechen eines wirklich vernetzten Druckbetriebs. Im zweiten Quartal 2027 soll Apogee IQ verfügbar sein.

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