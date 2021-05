Eclipse-Anwender sehen den Unterschied

Eclipse ist eine prozessfreie Druckplatte, die Betrieben ein neues Maß an Komfort bieten soll. Agfa fasst die Vorteile folgendermaßen zusammen:

• Die Beschichtung wird auf die ersten gedruckten Bogen übertragen, wodurch die Druckmaschine nicht verschmutzt wird. anstatt in die Druckmaschine, wie es bei anderen prozessfreien Platten der Fall ist.

• Eclipse soll ihren stabilen Bildkontrast auch nach einer Woche Lagerung oder nach bis zu 24 Stunden unter Bürobeleuchtung behalten.

• Die hohe Kratzfestigkeitvon Eclipse sei aus der Sicht von Agfa ein weiterer Vorteil. Die Platte kann beim Laden, Lagern, Transportieren oder Montieren beschädigt wird.

Eclipse im Einsatz

Eine Reihe von Anwendern ist von Agfas prozessfreien Platten begeistert Dazu gehört etwa das Familienunternehmen Kandrup Bogtrykkeri mit Sitz in Kopenhagen, Dänemark. Das Unternehmen bearbeitet eine Vielzahl von Akzidenzdruckaufträgen in Kleinauflagen, sowohl im Offset- als auch im Digitaldruck. „Die Platte hat einen guten und stabilen Kontrast. Es gibt absolut keine Verwechslungen an der Druckmaschine”, sagt Firmeninhaber Thomas Thomsen. „Die Kratzfestigkeit ist großartig, und wir sehen keine Fingerabdrücke auf der Platte.” Auch von der Leistung der Platte auf der Druckmaschine ist er begeistert: „Wir sehen dort deutliche Verbesserungen. Wir schätzen, dass die Makulatur beim Anfahren um etwa 15 Prozent geringer ausfällt.“ Darüber hinaus gibt es keinen zusätzlichen Reinigungsaufwand im Feuchtwerk der Druckmaschine, da die Schicht über die ersten Makulaturbögen entsorgt wird.