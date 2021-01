Anmeldestart zur virtual.drupa 2021

Unter virtual.drupa.de können sich Unternehmen ab sofort zur virtuellen drupa anmelden. Das Basis-Paket beinhaltet einen Auftritt im Exhibition Space, wo Firmenprofil, Dienstleistungs- und Produktangebote in einem Online-Showroom abgebildet werden. Keywords, Produktkategorien und Video-Präsentationen leiten Interessenten dabei auf die unterschiedlichen Profile, die auch nach der virtual.drupa unabhängig von Ort und Zeit weiterhin zur Information und Interaktion zugänglich bleiben. Auf Basis der Angaben im Showroom finden Besucher über Profile und Keywords Aussteller, um in Kontakt zu treten. Mithilfe des Matchmakings können Aussteller darüber hinaus in der Networking Plaza mit Bestands- und Neukunden persönlich interagieren und sich bereits nach der Registrierung verabreden. Dies erlaubt, sich schon im Vorfeld des virtuellen Events gezielt miteinander zu vernetzen. Durch das Tool wird nicht nur die erste Kontaktaufnahme vereinfacht, sondern auch spezifiziert – basierend auf Übereinstimmung der Teilnehmer in Produktkategorien und Strukturfragen.

Erweitert werden kann das Basis-Paket durch zusätzliche individualisierte Leistungen. Hierfür stehen ab Ende Januar Marketingtools wie die Einbindung von Firmenlogos, zusätzliche Produktkategorien für noch bessere Auffindbarkeit oder prominente Platzierungen von Werbebannern zur Verfügung, die Besucher aktiv in den Online-Showroom führen. Besonders interessant für die Generierung von Neukontakten sind außerdem Live Web Sessions, die direkte Interaktion und Austausch mit relevanten Zielgruppen ermöglichen und anschließend vertiefenden, individuellen Kontakt begünstigen.

Neben dem Exhibition Space und der Networking Plaza lädt die virtual.drupa mit Top-Themen der drupa Hotspots in die Conference Area zu Wissenstransfer ein. International renommierte Speaker zeigen Best Cases und beleuchten den Einfluss globaler Trends wie z.B. Circular Economy, Sustainability, Connected Consumer auf die Branche.

Weitere Informationen unter https://virtual.drupa.de

Besucher können sich ab März 2021 kostenfrei registrieren.