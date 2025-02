Alternative zu Polyethylen-Stretchfolie auf Papierbasis

Die innovative Lösung wird aus Nertop Stretch Kraftpapier hergestellt, das vollständig recycelbar ist. Sie zeichnet sich außerdem durch eine hohe Energieabsorption und eine starke Leistung unter feuchten Bedingungen aus. Die Palettenverpackung ist die jüngste Ergänzung des Better Planet Packaging Portfolios von Smurfit Westrock, das darauf abzielt, die Umweltauswirkungen von Verpackungen zu reduzieren.

Encirc, ein führender Glaslieferant, der jährlich mehr als drei Milliarden Behälter herstellt, war das erste Unternehmen in Großbritannien, das die neue Papierverpackung verwendet hat. Die Better Planet Packaging-Palettenverpackung wird in der Smurfit Westrock-Papierfabrik Nervión in Spanien hergestellt.

Smurfit Westrock ist ein weltweit führendes Unternehmen für nachhaltiges Papier und Verpackungen, das in 40 Ländern mit über 500 Verpackungsbetrieben und 62 Papierfabriken tätig ist. Alleine in Österreich unterhält der Konzern drei Produktionsstandorten – zwei in Haid bei Ansfelden und einen in Hörsching.

