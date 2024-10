Alles wird in Wellpappe verpackt

Bereits zum zehnten Mal in Folge wurden im Rahmen des Wellpappe Austria Awards die besten Verpackungslösungen aus Wellpappe ausgezeichnet. Eine Jury hat aus zahlreichen Einreichungen die Finalisten und die Gewinner ermittelt. Der Award wird in sechs Kategorien vergeben und würdigt die Innovationskraft und Kreativität der Branche. In diesem Jahr wurde auch wieder ein Sonderpreis für herausragende Druckgestaltung vergeben.

Wellpappe Champions auf der Bühne

»Einmal im Jahr holen wir unsere Wellpappe-Champions auf die große Bühne und zeichnen sie mit den Wellpappe Austria Awards aus«, sagt Stephan Kaar, Sprecher der heimischen Wellpappe-Branche. »Der Award ist die jährliche Leistungsschau und zeigt die Bedeutung und den Mehrwert unseres Verpackungsmaterials für Industrie, Handel und Konsumenten. Verpackungen aus Wellpappe bieten Schutz, erhöhen die Haltbarkeit, sind Werbebotschafter und von Natur aus nachhaltig.«

Wellpappe – wer hat‘s erfunden?

Vor mehr als 150 Jahren kam Albert Jones auf die Idee, gewelltes Papier zum Schutz von Glasfläschchen zu verwenden. Nach dem Vorbild eines Plissee-Stoffes erhielt das Papier durch die Wellen die notwendige Stabilität. Kurze Zeit später erfand Jones die erste Wellpappe, indem er eine Papierbahn auf das gewellte Papier klebte. So entstand im Jahr 1871 ein Verpackungsmaterial, das die Welt erobern sollte.

Gewinner nach Kategorie

In der Kategorie Wellpappe kreativ gewinnt die Tortenverpackung Vollpension, die Verpackung für Omas Torten mit dem eingebauten Sound-Effekt, eingereicht von Dunapack-Mosburger GmbH., Wien. DS Smith Packaging Austria, Kalsdorf gewinnt die Kategorie Wellpappe konstruktiv für TransSteel, Verpackung für ein Schweißgerät, ein modulares Verpackungskonzept für den schweren Schweißbrenner. In der Kategorie Point of Sale gewinnt Rondo Ganahl AG aus St. Ruprecht mit der Rosé DAC Sortimentsverpackung, die liegende Weinverpackung im Streifen-Design. Das Monkey47 Gin-Display, eingereicht von der Margarethner Verpackungsgesellschaft gewinnt in der Kategorie Wellpappe Displays. Der kreative Aufsteller aus Wellpappe setzt die edlen Spirituosen und ein kleines Äffchen gekonnt in Szene.

Die Ringana Versandverpackung Mexiko, hergestellt von DS Smith Packaging Austria gewinnt die Kategorie Wellpappe nachhaltig. Die Transportverpackung ist für verschiedene Kosmetikprodukte geeignet und hat zusätzlich einen praktischen Aufreißstreifen. In der Kategorie Nachwuchs gewinnt ein Jungdesigner von Mondi Grünburg. Er hat einen Präsentationskoffer für Gläser mit konturgenauen Ausstanzungen für Weingläser entwickelt. Und der Sonderpreis für herausragende Druckgestaltung geht dieses Jahr an Rondo Ganahl AG aus Frastanz für APEX Promotionbox. Ein außergewöhnliches Druckbild auf Wellpappe, das an ein Gemälde erinnert.

