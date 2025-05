Aktionswoche der offenen Druckereien

Die schwarze Kunst erhielt ihren Namen, weil anfangs Druckerfarbe schwarz war. Diese und andere brennende Fragen zur Produktion von Zeitungen, Rasterpunkten, Sicherheitsdruck und bedruckbare Materialien konnten Schüler*innen in der Aktionswoche Druckereien vom 19. bis 23. Mai direkt bei den Herstellern erleben und begreifen konnten.

Rund 1.200 Schüler*innen von der Volksschule bis zu berufsbildenden höheren Schulen nahmen an der vierten Aktionswoche teil und besuchten eine der 24 teilnehmenden Druckereien. Viele Druckereien hatten sogar mehrere Schulklassen zu Gast. Besonders groß war der Andrang in Wien. D.O.G Label hatte fünf Schulklassen mit insgesamt 160 Schüler*innen zu Gast, die Mediaprint vier Klassen bzw. 120 Schüler*innen. Je rund 100 Schüler*innen besuchten die Druckerei Janetschek in Heidenreichstein, die Druckerei Berger in Horn, die Medienfabrik Graz sowie die beiden Standorte des Druckhaus Scharmer in Fürstenfeld und Feldbach.

Mit der Aktionswoche möchte die Druck- und Medienbranche einerseits ihre Druckkunst zeigen, andererseits auch junge Menschen für die Branche begeistern. Gerade die Druck- und Medienbranche bietet viele spannende Berufsbilder von Druckvorstufentechnik und Drucktechnik bis zur Endverarbeitung, von Lehrlingen bis zu Fachkräften und Management. Die Faszination für Gedrucktes ist auf jeden Fall schon auf die Teilnehmenden der Aktionswoche übergesprungen.