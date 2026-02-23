Agfa kommt mit einem bereiten Portfolio auf die FESPA Barcelona

Nach mehreren Jahren gezielter Innovationen in den Bereichen Druckwerke, Tinten, Software und Automatisierung wird das Unternehmen zeigen, wie sich sein weiterentwickeltes Portfolio nun in messbaren Vorteilen für Druckdienstleister niederschlägt. An Stand D100 in Halle 3 präsentiert Agfa eine Auswahl seiner Großformatsysteme und stellt dabei nur einige der vielen Konfigurationen vor, die auf unterschiedliche Produktionsumgebungen zugeschnitten werden können.

Die vollautomatische Flachbettdruckmaschine Onset Panthera kombiniert extreme Geschwindigkeit mit robuster Konstruktion und minimalen Ausfallzeiten und wird mit einem Autoloader und Entladeroboter gezeigt, um ihr maximales Durchsatzpotenzial zu demonstrieren. Ebenfalls zu sehen ist der Jeti Tauro H3300 UHS, Teil der Flaggschiff-Produktfamilie Tauro von Agfa, der mit innovative Automatisierungsoptionen eine beeindruckende Performance bietet.

Sein Europadebüt feiert der Jeti Bronco H3300 HS, ein hybrider Großformat-UV-LED-Drucker, der sowohl in puncto Geschwindigkeit als auch Preis nahtlos die Lücke zwischen den Produktfamilien Ciervo und Tauro schließt. Dank seines Siebenfarben- plus Weiß-Tintensets und seiner umfassenden Medienvielfalt bietet er Vielseitigkeit, hohe Produktivität und erstklassige Druckqualität. Der Anapurna Ciervo H2500 sorgt mit seinem Hybrid-Design für starre und flexible Substrate mit einer Breite von bis zu 2,5 Metern für zusätzliche Vielseitigkeit und wurde für präzise, hochwertige Ergebnisse entwickelt.

Außerdem wird die neueste Version des Asanti-Workflows (v8) vorgestellt, die eine umfassendere Automatisierung, eine intelligentere Medienverarbeitung, erweiterte Cutter-Unterstützung, verbesserte Farbwiedergabe sowie fortschrittliche Funktionen für die Auftragssortierung und das Layout bieten soll. Auf dem gesamten Stand finden Besucher eine Vielzahl von Anwendungsbeispielen aus der Praxis – darunter Drucke auf Wellpappe, Faltschachteln, Vinyl, Bannern, PVC-Schaumstoff und Agfas eigenem strapazierfähigen synthetischen Papier SYNAPS.

Vincent Wille, President Digital Printing Solutions bei Agfa, sagte: »Wir bieten jetzt ein komplettes, zukunftsfähiges Ökosystem, das Kunden dabei hilft, ihre Effizienz zu steigern, ihr Anwendungsspektrum zu erweitern, die Qualität zu verbessern und nachhaltiger zu produzieren. Doch damit geben wir uns noch nicht zufrieden. Kontinuierliche Verbesserung ist Teil unserer Roadmap.«

Agfa ist vom 19. bis 22. Mai 2026 auf der FESPA Barcelona in Halle 3, Stand D100 vertreten. Kommen Sie vorbei, entdecken Sie Neues und finden Sie das Kraftpaket, das Ihren Anforderungen entspricht.