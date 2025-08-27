Agfa hat den Betatest für seine B1-Inkjetdruckmaschine abgeschlossen

Nach der Installations- und Testphase ist die Druckmaschine SpeedSet Orca nun im täglichen Produktionsbetrieb und wird in Kürze den Schichtbetrieb aufnehmen – ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur vollständigen Marktreife der Orca. Martin Shipp, COO der Delta Group, kommentierte: »Wir hatten große Erwartungen in die neue Druckmaschine gesetzt und freuen uns, dass sie diese sogar übertroffen hat. Sie bietet Vorteile in Bezug auf Geschwindigkeit, Qualität und Nachhaltigkeit, die für unsere digitale Transformation von entscheidender Bedeutung sind. Die Druckmaschine ist so vielseitig, dass wir sie für eine Vielzahl von Anwendungen mit unterschiedlichen faserbasierten Substraten einsetzen können. Gleichzeitig hat sie uns viel mehr Flexibilität in der Produktion verschafft, ohne dass die Qualität darunter leidet.«

Die SpeedSet Orca ist eine Single-Pass-Lösung mit wasserbasierten Tinten, die mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 11.000 B1-Bögen pro Stunde arbeitet. Dank ihrer Flexibilität kann sie Kleinauflagen kostengünstiger produzieren und bietet dabei eine Qualität, die mit dem Offset- und Flexodruck vergleichbar sein soll. Dank der offsetähnlichen Qualität, dem großen Farbraum und der Inline-Lackierung kann sie als Ergänzung zu bestehenden Offset- und Flexodruckmaschinen eingesetzt werden. Außerdem kann sie eine Vielzahl von Substraten verarbeiten, darunter Faltschachteln, Mikrowellen und Papier.

