Agfa erhöht die Produktionskapazität für Inkjet-Tinten

Die neue Produktionsstätte am Hauptsitz in Mortsel (Belgien) wird es Agfa ermöglichen, die derzeitigen Kunden zu beliefern und gleichzeitig ein wichtiger Lieferant von wasserbasierten Inkjet-Tinten für eine Vielzahl neuartiger Anwendungen zu sein. Das erste Ziel ist der wachsende Markt des Drucks auf Dekopapier für die Herstellung von Laminatfußböden und Möbelpaneelen, in dem der Inkjetdruck mit Agfas wasserbasierten Tinten eine sehr kosteneffektive Lösung bietet. Das zweite Ziel ist der vielversprechende Markt des Inkjetdrucks von Verpackungen, insbesondere auf Wellpappe, welche die nachhaltigste Lösung sowohl in Bezug auf das Material als auch auf den Druckprozess und die Tinte bietet. Die Produktionskapazität sollte das erwartete Wachstum der Tintenmengen für die kommenden fünf bis zehn Jahre abdecken.

„Das Inkjet-Tintengeschäft ist eine unserer Wachstumssäulen“, so Tom Cloots, Director Industrial Inkjet. „In den letzten zwei Jahrzehnten haben wir eine Produktionsplattform für Inkjet-Tinten aufgebaut, die von der Pilot- bis zur Großserienproduktion reicht und die Produktion von Pigmentdispersion, umfangreiche Qualitätskontrollen und Programme für die Tintenkonsistenz umfasst. Unser Tintenabsatzvolumen ist Jahr für Jahr stetig angestiegen und wir haben die Produktionskapazität schrittweise erhöht. Nun ist die Zeit für eine Neuinvestition gekommen, um mit wachsenden Marktanforderungen Schritt zu halten.”

www.agfa.com