ADCE Student Awards 2024: Heimischer Nachwuchs stark vertreten

Mit den ersten ADCE Student Awards eröffnet der Art Directors Club of Europe (ADCE) jungen Kreativen aus ganz Europa die Möglichkeit, ihre Arbeiten auf internationaler Bühne zu präsentieren. Die Student Awards stehen allen Studierenden offen. Aus über 250 Einreichungen aus elf Ländern haben es 89 Projekte von 35 führenden Design- und Kommunikationshochschulen in die Finalrunde geschafft. Spanien führt das Ranking an, mit der Elisava Barcelona als führende Hochschule an, dicht gefolgt von Deutschland mit der Miami Ad School Europe. Unter der Leitung von ADCE-Vorstandsmitglied Anssi Kähärä (Werklig) versammelte sich die Jury, bestehend aus 50 Branchenexperten und Lehrenden aus 21 europäischen Ländern, um die Projekte des Jahres zu bewerten und auszuwählen.

Unter den Jurierenden waren auch Creativ-Club-Austria-Mitglied Christopher Eder (Jung von Matt Donau) und Viktoria Kirjuchina (FH Salzburg): »Wir sind beeindruckt von der hohen Qualität der Einreichungen beim ADCE Student Award 2024, die mit außergewöhnlichem Ideenreichtum und einer überraschenden Qualität umgesetzt wurden. Besonders erfreulich ist die hohe Anzahl österreichischer Preisträgerinnen auf der Shortlist – ein Zeichen dafür, dass Österreichs Nachwuchskreative die europäische Kreativlandschaft bereichern. Die Bandbreite der Ideen reicht von spielerisch unkonventionell bis hin zu konzeptstark und weltverändernd – ein inspirierender Beweis für die Zukunftsfähigkeit und Innovationskraft der jungen Generation in der Kreativbranche.«

Österreichische Nominees auf der Shortlist der ADCE Student Awards

Die österreichischen Talente erreichten insgesamt sechzehn Shortlistplatzierungen und zeigen ihre kreative Vielfalt in unterschiedlichsten Kategorien:

Drei Shortlistplatzierungen erreichte Karen Kircher von der Fachhochschule Salzburg: In der Kategorie »Publication Design« für ihre Projekte »Junk(ies)« und »Female Gaze Design« sowie in der Kategorie »Interactive« für »KNOB«. Ebenfalls drei Nominierungen erhielt das Team Timo Asch, Bastian Gasser und Florian Weger (FH Salzburg) für die Arbeit »Prio« in den Kategorien »Brand / Communication Design«, »Interactive“ und „Advertising«.

Raffaele Dalla Casa und Franz Frommann (Universität für angewandte Kunst Wien) erhielten mit »Moment Mal – A Modular Candle System« zwei Shortlistplatzierungen in den Kategorien »Product / Fashion Design« und »Packaging Design«. Gerald Geier (Universität für angewandte Kunst Wien) wurde für »Remember the Future« in den beiden Kategorien »Artificial Intelligence« und »Advertising« nominiert.

Zu den weiteren Nominierten zählen Martin Klaffensteiner (Universität für angewandte Kunst Wien) mit »Scope – A Mental Health Guide for Social Media« in »Interactive“ und das Team Franz Mühringer und Balázs Pusztai (Universität für angewandte Kunst Wien) mit »The Sharing Club« in der Kategorie »Publication Design«. Das Team Francesco Schmitz Zecchin, Theresa Pochlatko, Michelle Pointinger, Markus Wilfinger sowie Patricia Neuhauser (FH Salzburg) sicherte sich mit »No Room« eine Shortlistplatzierung in der Kategorie „Advertising«. Ebenfalls von der FH Salzburg erreichte die Arbeit »Ethan Pope« von Christoph Amort, Stephan Fürböck, Paula Nikolussi und Florian Weiermann eine Shortlistplatzierung in der Kategorie »Artificial Intelligence«. Mit »Vignette: Memories of Baruu« konnte sich Niklas Kueffer (FH St. Pölten) in »Gaming« positionieren, und Naomi Hinkelmann (New Design University St. Pölten) überzeugte in der ersten Runde mit »Geography of Happiness« in der Kategorie »Publication Design«.

Preisverleihung im Design Hub Barcelona

Die Gewinner werden zusammen mit den Preisträgern der 33. ADCE Awards im Rahmen der Gala auf dem ADCE Festival 2024 in Barcelona bekannt gegeben. Das Festival bietet, von 21. bis 22. November 2024, aufschlussreiche Vorträge führender Kreativer, innovative Workshops, die dem Design und neuen kreativen Lösungen gewidmet sind, sowie Networking-Möglichkeiten.

Weitere Informationen: