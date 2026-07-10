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AC Medienhaus kombiniert Canon varioPrint iX1700 mit Printelligence

Mit der Installation der neuen Canon varioPRINT iX1700 baut das AC Medienhaus seine Digitaldruckproduktion konsequent weiter aus. Als eines der ersten Unternehmen in Europa wird die neue Inkjet-Plattform ab August 2026 unter realen Produktionsbedingungen eingesetzt und gemeinsam mit Canon intensiv getestet.

AC Medienhaus

Die Investition ist Teil einer langfristigen Strategie, die Produktionsprozesse weiter zu automatisieren und die Effizienz im Digitaldruck zu steigern. Im Fokus stehen insbesondere Klein- und Mittelauflagen, personalisierte Druckprodukte sowie Anwendungen mit kurzen Lieferzeiten. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Strategie ist die Verbindung der neuen Drucktechnologie mit dem automatisierten Workflow Printelligence vom AC medienhaus. Die Software übernimmt eingehende Druckdaten automatisiert, prüft diese, bereitet sie produktionsgerecht auf und schießt sie ohne manuelle Eingriffe aus. Dadurch werden Fehlerquellen reduziert, Durchlaufzeiten verkürzt und wiederkehrende Prozesse standardisiert.

Durch die Kombination aus automatisierter Datenverarbeitung und der hohen Produktivität der Canon varioPRINT iX1700 entsteht ein nahezu durchgängiger Produktionsprozess… von der Druckdatenannahme bis zum fertigen Druckprodukt. Ziel ist es, Aufträge schneller, wirtschaftlicher und mit einer konstant hohen Qualität produzieren zu können.

»Für uns ist nicht allein die Druckmaschine der entscheidende Schritt, sondern das Zusammenspiel aus intelligenter Software und leistungsfähiger Produktionstechnik. Erst wenn Datenaufbereitung, Workflow und Druck optimal ineinandergreifen, lassen sich die Potenziale moderner Inkjet-Technologie vollständig ausschöpfen«, erklärten Andreas Durst und Tobias Emmler.

Neben einer höheren Automatisierung erwartet sich das AC Medienhaus insbesondere Vorteile bei der Verarbeitung kleiner Losgrößen, individualisierter Produktionen sowie bei der Reduzierung von Makulatur und manuellen Eingriffen. Gleichzeitig schafft der neue Workflow zusätzliche Kapazitäten für anspruchsvolle Druckaufträge und verbessert die Planbarkeit der Produktion.

Mit der Inbetriebnahme der Canon varioPRINT iX1700 setzt das AC Medienhaus seinen Weg zur hochautomatisierten Smart Factory konsequent fort und unterstreicht seinen Anspruch, moderne Druckproduktion mit intelligenten digitalen Prozessen zu verbinden. Bei Bedarf bietet das Unternehmen gerne Live-vorführungen und weitere Infos auf LinkedIn an.

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