Kyocera verstärkt sein Vertriebsteam

Werner Schmiedicke war im Laufe seiner Karriere in unterschiedlichsten Unternehmen wie Xerox, Konica Minolta und Canon Österreich vorrangig in Sales Positionen im Production Print Umfeld tätig. Zuletzt verantwortete er bei der Chromos Group AG den Bereich HP Indigo in Österreich. In seiner insgesamt über 25-jährigen Berufslaufbahn im Vertrieb spezialisierte er sich besonders auf die Bearbeitung von Nischenmärkte und eignete sich umfassende Marktkenntnisse im Production Print Umfeld an.

„Sein umfangreiches Netzwerk sowie Kundenähe in diesem Marktumfeld bilden optimale Vorrausetzungen für die Bearbeitung des für uns gänzlich neuem Geschäftsfelds“, zeigt sich Thomas Rollbach, Vertriebsleiter der Kyocera Document Solutions Austria über den Neuzugang im Team. überzeugt „Wir wissen, dass wir mit Werner Schmiedicke die perfekte Besetzung für die Position des Key Account Manager Production Print gefunden haben.“

Den Fokus will der Branchenexperte auf die Neukundenakquise am österreichischen Markt legen. „Inkjet ist die Zukunft im digitalen Druck. Ich bin davon überzeugt das Kyocera ein wichtiger Player mit gänzlich eigenen Produktionssystemen in diesem Markt werden wird. Es freut mich das ich in diesem Bereich Pionierarbeit leisten darf“, erklärt Werner Schmiedicke.