Noch mehr Pergraphica für Papierliebhaber

Die Auswahl des richtigen Papiers ist Kernelement eines jeden kreativen Design-, Druck- und Verpackungsprojekts. Nun hat Mondi gleich 31 neue Farben und Qualitäten seiner Design-Papiermarke Pergraphica eingeführt. Neben zehn satten und zehn hellen Tönen umfasst das neue Portfolio auch zehn gedeckte und tiefe Töne sowie das kürzlich eingeführte Infinite Black. Sie eignen sich besonders für Luxusverpackungen für Kosmetika, Parfüms, Weine, Champagner und Spirituosen sowie für Premium-Einkauftaschen. Präsentiert werden die neuen tiefen und gedeckten Farben in der „Wow Box“. Sie zeigt mithilfe spezieller Veredelungstechniken, wie sich Pergraphica für verschiedene Verpackungsanwendungen im Luxussegment einsetzen lässt.

Partnerschaft mit Adobe Stock

Im Zuge der Portfolioerweiterung präsentiert Mondi außerdem seine neue Kampagne „Catching Feels“, die in einer einzigartigen digital-analogen Partnerschaft mit Adobe Stock entwickelt wurde. Sie verbindet ein eindrucksvolles neues Lookbook aus den neuen zwei Pergraphica-Papieren mit mymondi.net, einer digitalen Plattform für Papierliebhaber. Virtuelle Veranstaltungen und viele andere – digitale wie analoge – Aktivitäten runden die Kampagne ab.

Da wir Papier mit all unseren Sinnen wahrnehmen können, nimmt „Catching Feels“ den Betrachter mit auf eine multisensorische Reise durch sechs Gefühlswelten. An dem Kreativprojekt sind sechs namhafte Fotografen und Illustratoren aus der Adobe Stock Premium Collection beteiligt, wobei jeder eine der sechs Gefühlswelten repräsentiert. Herzstück der Kampagne ist das neue Lookbook. Seine emotionale und technisch anspruchsvolle Bildsprache basiert auf dem neuen Papiersortiment von Pergraphica. Anhand von zwei Oberflächenveredelungen, vier Drucktechniken, sechs Grammaturen, zehn Farbtönen und 53 Seiten mit speziellen Tinten und Veredelungstechniken präsentiert das „Catching Feels“ Lookbook die volle Bandbreite des Designpapiers von Mondi. Die an der Kampagne beteiligten Künstler sind Teil der Adobe Stock Premium Collection, eine Sammlung herausragender Bilder, mit denen kreative Projekte gefördert und Kreative inspiriert werden sollen.

Adobe Stock und Pergraphica stehen für ähnliche Werte – das Motto von Adobe Stock „Make something amazing“, das von Pergraphica das „Creatives inspiring Creatives“. Die digital-analoge Strategie ‚vom Bildschirm auf das Papier‘, die Mondi im Bereich ungestrichenes Feinpapier verfolgt, war für Adobe Stock eine Gelegenheit zu zeigen, wie das richtige Papier Adobe Stocks Bilder noch stärker zum Leben erwachen lässt.

Teil der Green Range

Das erweiterte Portfolio umfasst zusätzliche laminierte Grammaturen bis zu 400 g/m2sowie ein erweitertes HP Indigo-Angebot. Alle Papiere bieten eine gute Bedruckbarkeit auf einer Vielzahl von Texturen, Farbtönen sowie Papierstärken und eignen sich perfekt für ganz unterschiedliche Veredelungsarten und Bindetechniken. Hergestellt wird die gesamte Palette von Pergraphica in Österreich. Das ungestrichene Designpapier erfüllt strengen internationalen Nachhaltigkeitsstandards des FSCTM sowie des EU Ecolabel. Alle Farben und Qualitäten sind zudem Teil der Green Range, Mondis Dachmarke für nachhaltige Papierlösungen. Sowohl die Weißtöne als auch Infinite Black sind im Bereich Lebensmittelsicherheit zertifiziert.