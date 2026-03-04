90 Jahre Durst – von Präzision zu Industrial Intelligence

90 Jahre später ist aus dieser Fotowerkstatt ein weltweit führender Hersteller industrieller Digitaldruck- und additiver Fertigungssysteme geworden. Durst steht für technologische Exzellenz, für Qualität »Made in Durst« – geprägt von hoher Entwicklungstiefe, Präzision und kompromisslosem Qualitätsanspruch – sowie für unternehmerische Unabhängigkeit und langfristiges Denken. Aus Maschinen wurden Systeme. Aus Produkten wurde integrierte Produktionsintelligenz. Aus Hardware wurde ein ganzheitliches Verständnis digitaler Wertschöpfung. Innovation ist bei Durst kein Trend und kein Projekt. Sie ist Teil der Unternehmens-DNA. Jede Generation hat das Unternehmen neu gedacht und weiterentwickelt – von der analogen Fotografie über die industrielle Digitalisierung bis hin zu vollständig vernetzten Produktionsumgebungen. Heute steht Durst erneut an einem entscheidenden Wendepunkt.

Kyveris – die KI-gestützte Intelligenz für die digitale Produktion

Kyveris transformiert den digitalen Druck und die additive Fertigung, indem Dateien, Maschinen, Software, Daten und KI zu einem autonomen Produktionssystem vereint werden, das kontinuierlich lernt, Leistung optimiert, Ausschuss reduziert und Effizienz im industriellen Maßstab steigert.

Kyveris basiert auf neun Jahrzehnten Ingenieurskompetenz. Tausende installierte Produktionssysteme weltweit haben Durst gelehrt, wie Tinte auf Substrat trifft, wie sich Aufträge über Schichten hinweg verhalten, wie Qualitätsabweichungen entstehen – und wie man sie verhindert. Dieses erfasste, strukturierte und kontinuierlich wachsende Wissen ist die Grundlage für das lernende System von Kyveris.

Kyveris markiert den Schritt von präziser Hardware hin zu Produktionsintelligenz. Maschinen, Software, Daten und Prozesse wachsen zu einem intelligenten, kontinuierlich lernenden Produktionssystem zusammen. Ziel ist eine Produktion, die nicht nur automatisiert, sondern transparent, reproduzierbar und zunehmend autonom agiert – bis hin zu derVision der »Lights-Out-Factory«.

Kyveris ist weder ein isoliertes Innovationsprojekt noch ein Zukunftsszenario in weiter Ferne. Es ist die logische Konsequenz aus jahrzehntelanger eigener Entwicklung im digitalen Druck und in der additiven Fertigung, aus den Anforderungen eines sich wandelnden Marktes, aus technologischen Fortschritten in Datenarchitektur und künstlicher Intelligenz – sowie aus strategischen Akquisitionen, die Durst in den vergangenen Jahren konsequent vorangetrieben hat. Ein entscheidender Schritt in der industriellen Evolution des Unternehmens. Erstes Showcase wird Durst auf der FESPA 2026 sowie beim Durst Next Technology Festival präsentieren.

Christoph Gamper, CEO und Miteigentümer der Durst Group, ordnet die Entwicklung ein: »Durst war nie Verwalter des Status quo – wir waren immer Gestalter des nächsten Standards. Nach 90 Jahren Präzisionsingenieurskunst gehen wir den nächsten logischen Schritt: Produktionsintelligenz für digitalen Druck und additive Fertigung. Wir denken Produktion nicht mehr als Maschine oder Workflow, sondern als intelligentes, kontinuierlich lernendes System. Mit Kyveris definieren wir die nächste Evolutionsstufe digitaler Produktionstechnologie.«

In den kommenden Monaten wird Durst weitere Details zu den technologischen Ebenen hinter Kyveris vorstellen – darunter Datenarchitektur, KI-Integration, Automatisierung und Produktionsintelligenz – und die strategische Roadmap darlegen.

