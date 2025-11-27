6,8 Millionen personalisierte Verpackungen für Weihnachten

Die Kampagne, die durch die »Brands Innovation Plattform« und das »Garage Program« von HP ins Leben gerufen wurde, lancierte in Spanien eine Neuinterpretation des saisonalen Klassikers Suchard Turrón als personalisiertes und nummeriertes Sammlerstück in der Vorweihnachtszeit. Mit Hilfe der HP Indigo 25K und HP SmartStream Designer wurden 6,8 Millionen personalisierte Verpackungen mit präziser Farbkonsistenz und nahtloser variabler Datensteuerung in kurzer Zeit produziert. Die Fertigstellung erfolgte in nur sechs Monaten, und aufgrund der hohen Nachfrage waren viele Produkte bereits kurz nach der Markteinführung ausverkauft.

Die HP Indigo 25K kombiniert digitale Hochgeschwindigkeitsproduktion mit einer breiten Kompatibilität zu unterschiedlichen Substraten und präziser Farbsteuerung. Dank ihrer Fähigkeit, personalisierte, hochwertige flexible Verpackungen in großem Maßstab zu liefern, war sie die ideale Wahl für die Produktion von Millionen einzigartiger Verpackungen, ohne Kompromisse bei den Durchlaufzeiten oder der visuellen Konsistenz einzugehen.

Mit dem Slogan »Esta Navidad cada tableta es única« (Dieses Weihnachten ist jede Tafel einzigartig) schuf Mondelēz Spanien eine Verpackungsaktion, die in der wettbewerbsintensivsten Zeit des Jahres emotionale Bindung und Sichtbarkeit im Einzelhandel förderte. »Ohne die Innovation und Unterstützung von HP wäre diese Kampagne nicht möglich gewesen. Gemeinsam haben wir eine Verpackungsidee in ein landesweites Erlebnis verwandelt«, sagte Olaya González, Brand Manager Chocolate seasonal Spain. Die Kampagne unterstreicht auch die operativen und kommerziellen Stärken des Digitaldrucks, der es Mondelēz Spanien ermöglicht, in großem Maßstab zu personalisieren und gleichzeitig Abfall zu reduzieren, Überproduktion zu begrenzen und eine agile Lieferkette zu schaffen, die sich flexibel an die saisonale Nachfrage anpassen kann.

»Dieses Projekt veranschaulicht, wie HP Indigo es Marken und Produzenten ermöglicht, über herkömmliche Verpackungen hinauszugehen und immersive Verbrauchererlebnisse zu schaffen, die die Marketingwirkung steigern«, sagte Abel Sanchez, Head of Brands and Sustainability Innovation bei HP. »Constantia Flexibles und Smartflex haben Präzision mit Kreativität kombiniert, und gemeinsam haben wir die Leistungsfähigkeit des Digitaldrucks unter Beweis gestellt, um sowohl emotionale Bindung als auch kommerzielle Ergebnisse zu erzielen.«