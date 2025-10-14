Canon Austria ist heute ein führender Anbieter im Bereich Imaging- und Dokumenten-Lösungen. Als Teil eines globalen Technologiekonzerns mit tausenden Patentanmeldungen pro Jahr steht Canon für Fortschritt und Verantwortung. Auch als Arbeitgeber setzt Canon Austria Maßstäbe mit modernen Arbeitsmodellen und sozialem Engagement. »50 Jahre Canon Austria stehen für kontinuierliche Weiterentwicklung, starke Kundenbeziehungen und den Anspruch, mit innovativen Lösungen einen echten Mehrwert zu schaffen«, sagt Wilbert Verheijen, Managing Director Canon Austria und Canon CEE. »Wir sind stolz auf unsere Geschichte und freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden die Zukunft zu gestalten.«

Mit seiner neuen Firmenzentrale ist der Canon Standort in Wien nicht nur das Herzstück für den österreichischen Markt, sondern auch ein strategischer Dreh- und Angelpunkt für Zentral- und Osteuropa. Die enge regionale Vernetzung und die starke lokale Verankerung unterstreichen die Bedeutung Wiens innerhalb der gesamten Canon Gruppe als Innovationszentrum, Kompetenzstandort und Brücke in dynamische Wachstumsmärkte.

Die Zeitreise durch fünf Jahrzehnte zeigt Canon als treibende Kraft technologischer Entwicklungen: Im Office-Bereich reicht die Entwicklung von analogen Kopierern über Laserdruck, Fax und Multifunktionssysteme bis hin zu Softwarelösungen für Dokumentenmanagement und Informationssicherheit.

Im Produktionsdruck hat Canon mit Farblaser- und Inkjet-Technologien neue Maßstäbe gesetzt, von personalisiertem Druck über großformatige UV-Gel-Systeme bis hin zu innovativen Lösungen für die technische Dokumentation mit Großformat-Systemen. Darüber hinaus zeigt Canon mit Initiativen wie »World Unseen« auch gesellschaftliche Verantwortung.

Im Rahmen des Jubiläums bietet Canon Austria für B2B-Kunden folgende Aktionen an: