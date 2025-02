Graphische Revue setzt Mass Customization in Reinkultur um!

Mass Customization beschreibt eine Vorgehensweise, welche die Vorteile der Massenproduktion mit den individuellen Wünsche der Konsumenten vereint. Sie kombiniert Geschwindigkeit, Effizienz und Kostenoptimierung einer uniformen Produktion mit der angestrebten und teils notwendigen Einzigartigkeit. Was bisher nur den großen Unternehmen vorbehalten war, rückt nun in die Reichweite des gesamten Marktes und lässt Marken von einer großen Zukunft träumen. Erst durch technologische Innovationen wie den HP SmartStream Designer wird dieser Meilenstein jedoch praktikabel. Letztendlich bildet das Know-how hinter dem Design die Brücke zum individuellen Cover.

Konzept is King

Für Designer*innen bedeutet Mass Customization eine komplette Verschiebung der Paradigmen: Die kreative Freiheit sprengt alle Grenzen, und ein Design ist nicht länger ein statisches Objekt, sondern wird zu einem flexiblen System. Jeder Parameter innerhalb der Mass Customization erfordert vom Design-Team, Regeln für seine Verwendung aufzustellen, wodurch sich die hypothetische Arbeit nahezu unendlich ausdehnen könnte. Dafür ist eine neue Mentalität gefragt, die den Zufall stärker in das Ergebnis integriert und gleichzeitig versucht, alle Fehler zu vermeiden. Diese Gratwanderung macht den Umgang mit Mass Customization sowohl spannend als auch herausfordernd. Am Ende wird man mit einem massiven Ergebnis belohnt. So erging es auch uns bei open121 anlässlich der Gestaltung dieser Ausgabe. Denn die quantitative Dimension des Ergebnisses ist im wahrsten Sinne des Wortes für Kreative nicht mehr überschaubar.

Der Baukasten von HP

Alle 4250 Cover basieren auf nur acht Ebenen, in denen das Design ständig wechselt und sich die Farben verändern. Diese Randomization wird durch die Software HP SmartStream Designer ermöglicht – eine Schnittstelle zwischen Grafik und Druck, die Tausende Dateien und Druckvorgänge überflüssig macht. Alles, was gedruckt wird, entsteht in einem einzigen Durchgang, da die Druckmaschine die Cover erst unmittelbar vor dem Druck vollautomatisch aus den Vorgaben generiert.

So erschufen wir die einzigartige Welt des MIWAU – einer individuellen und unkonventionellen Mischung aus Hund und Katze. Zusätzlich personalisierten wir jede Titelseite mit dem Vornamen der Empfängerin bzw. des Empfängers. Das trifft den Zeitgeist und eröffnet ein riesiges Spektrum an Möglichkeiten, die dennoch alle einer einheitlichen und abgestimmten Ästhetik folgen. Die voranschreitende Individualisierung von Lebensstilen und Produkten wird im Design aufgegriffen und hinterfragt. Du hast zwar genau dieses eine Cover, doch es ist nur eines von 4250 unterschiedlichen!

MIWAU_MOCHUP_MAGAZIN_01 MIWAU_MOCHUP_MAGAZIN_02 MIWAU_MOCHUP_MAGAZIN_08 MIWAU_MOCHUP_MAGAZIN_09 MIWAU_MOCHUP_MAGAZIN_10

Eine neue Ära

Dank HP und unzähligen Stunden für die Konzeption kann nun jede und jeder auf die eigene Titelseite blicken und etwas Einzigartiges sehen. Alle Cover-Illustrationen sind in ein und derselben intensiven Ästhetik verankert. Durch die Personalisierung erhält das zufällige Motiv eine individuelle Note. Die Titelseite wird dabei nicht direkt an Kundenwünsche angepasst, doch sie öffnet der Individualisierung und dem Zufall alle Türen. Damit erweitern sich der grafische Horizont und auch die Spielwiese für außergewöhnliche Produkte.

In einer Ära der Mass Customization können Geschichten über Marken nun wohl auf völlig neue Weise erzählt und ausgeschmückt werden. Projekte wie dieses bieten die Möglichkeit, immer mehr über das Unbekannte zu lernen, neue Methoden zu entwickeln und über den digitalen und gestalterischen Tellerrand hinauszublicken!

