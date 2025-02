4. Aktionswoche der offenen Druckereien

Wie wird eine Zeitung gedruckt? Was ist ein Rasterpunkt? Wie werden Gutscheine und Tickets fälschungssicher? Welche Materialien können überhaupt bedruckt werden? Und wie werden digitale Druckdaten zu Verpackungen, Etiketten, Verkehrsschildern und anderen Druckprodukten? Diese Fragen und vieles mehr können Schüler*innen in der 4. Aktionswoche vom 19. bis 23. Mai 2025 erleben und begreifen.

Begleitend zu den Führungen in Druckereien in ganz Österreich, bietet der Verband Druck Medien auch kostenloses Unterrichtsmaterial für alle Schulstufen zum Download an:

Volksschule: Wie kommt der Druck in mein Buch?

Unterstufe: Technik Wirtschaft und Gesellschaft am Beispiel der Druckbranche

Oberstufe: Wir machen eine Zeitung

Technik- und Kulturgeschichte des Drucks

In den rund 600 Druckereien in Österreich arbeiten heute fast 9.000 Beschäftigte in insgesamt mehr als zehn Berufen. Sie stellen Druckprodukte von Plakaten über Verkehrsschilder bis zur Fußbodenbeklebung, von Büchern bis zu Zeitungen, von Etiketten bis zu Verpackungen für Lebensmittel oder Medikamente her, binden und veredeln diese und versenden die Produkte an die Adressat*innen. Grund genug, einmal hinter die Kulissen der Produktion zu blicken!

Die Aktionswoche der offenen Druckereien findet dieses Jahr vom 19. bis 23. Mai statt. Teilnehmen können alle interessierten Schulen, die Terminbuchung und Anmeldung erfolgt online unter www.druckmedien.at/aktionswoche-2025/.