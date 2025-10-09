3D-Visualisierung für Design, Packaging und Etiketten

Anwender des DREAMCOMPOSER können mit wenigen Klicks ihre Projekte mit KURZ-Transferprodukten gestalten, die Effekte in Echtzeit prüfen und Designs wirkungsvoll präsentieren. Die Software ermöglicht es, Druckveredelungen digital zu erleben, bevor Produktionsmuster entstehen. Das spart Zeit, Kosten und Ressourcen im Designprozess und vereinfacht die Kommunikation mit Kunden, Druckereien und Produktionspartnern. Dabei steht Anwendern das vollständige Sortiment an KURZ-Transferveredelungen zur Verfügung – ideal zur Planung kleinerer Packaging-, Branding- oder Design-Projekte, die schnell und einfach per Online-Link geteilt werden können.

Wer mehr will, kann jederzeit flexibel auf die Premium-Version des DREAMCOMPOSER upgraden. Damit lassen sich unter anderem künftig hochwertige Spezialmaterialien integrieren und Projekte in professionellen Lichtszenarien darstellen. Ein praktischer Buchgenerator ergänzt die Funktionspalette für Publishing-Profis. Die Anzahl der Projekte in der Premium-Version ist unbegrenzt und bietet volle Kontrolle über jedes Detail. Die Premium-Version ist über ein flexibles Lizenzmodell als monatliches Abo oder Jahresabo mit Preisvorteil verfügbar.

Weitere Informationen: