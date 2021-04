30 Jahre Ammerer und Duplo

So manches Produkt gibt es heute (in Österreich) nicht mehr, wie die digitalen Schablonendrucker Duprinter, mit denen in den 1990er Jahren günstig und gut gedruckt wurde. Andere gab es damals noch nicht wie die Duplo Docucutter. Die erste Maschine wurde auf der drupa 2000 präsentiert. Heute ist Duplo mit den Multifinishern nach eigenen Angaben Weltmarktführer. Eine Partnerschaft mit EFI und nun auch eine weitere mit Ultimate revolutionieren mit einer End-2-End-Software derzeit die Arbeitsabläufe in der Druckweiterverarbeitung.

Österreich liegt mit den installierten Systemen gemessen an der Anzahl der digitalen Produktionsdruckmaschinen übrigens ganz oben in der Rangliste. In weiter Ferne oder nicht mal daran zu denken, war die digitale Spot UV-Lackierung. Heute ist Ammerer mit der Duplo Dusense in Österreich Marktführer in diesem Segment. Und dann gibt es noch die Lösungen die es schon immer gab, wie die Broschürensysteme oder auch die Klebebinder Duplo Dubinder, die gute Dienste leisten, wenn es um haltbare Bindungen geht.

Die Brüder Hans und Karl Ammerer dazu: „Wir sind eher nicht die von der geselligen Abteilung, die gemeinsam mit den Kunden im Kegelclub sind oder Fußballspiele ansehen. Viel eher passt es zu uns mit Zuverlässigkeit und guten Lösungen über Dekaden zu begleiten.“ Für das Jubiläumsjahr hat sich der Ammerer einiges vorgenommen. Ein großes Fest wird es nicht sein. Dafür aber lustige Gewinnspiele, Jubiläumsaktionen geplant.

www.ammerer.at