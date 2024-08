25 Jahre Durst Group Niederlassung in Lienz: Eine Erfolgsgeschichte

»Die Durst Austria GmbH ist ein essenzieller Teil der Durst Group und wir wollen in den nächsten Jahren weiterhin wachsen,« sagt Christoph Gamper, CEO und Miteigentümer der Durst Group. »Unsere Niederlassung in Lienz ist ein gelungenes Beispiel für technologische Innovation und Engagement für höchste Qualitätsstandards.«

Die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum beinhalten eine besondere Ausstellung von Gruppenporträts und Streetbannern des renommierten Südtiroler Künstlers Klaus Pobitzer. Diese Ausstellung ist eine Fortsetzung des erfolgreichen »Inside-Out«-Projekts, das zuvor in Brixen, Südtirol, umgesetzt wurde. Die Kunstwerke von Pobitzer, die sowohl in der Stadt Lienz als auch auf dem Gelände der Durst Austria zu sehen sein werden, zeigen großformatige Einzel- und Gruppenporträts sowie technische Details der gefertigten Drucksysteme.

»Die Durst Austria GmbH hat sich als Tochter der Durst Group in der Sonnenstadt Lienz seit der Gründung vor 25 Jahren exzellent entwickelt. Sie ist Impulsgeber in Forschung und Innovation, ein Hidden Champion mit internationaler Ausrichtung. Durst Austria hat sich neben seiner Forschungs- und Produktionstätigkeit am Standort auch nachhaltig gesellschaftspolitisch verankert«, sagt Elisabeth Blanik, Bürgermeisterin, Stadt Lienz.

Durst Austria – Die Durst Group in Osttirol

Die Durst Group mit Zentrale in Brixen, Südtirol, vereint über 20 Tochtergesellschaften und Joint Ventures weltweit. Die Niederlassung in Lienz hat sich seit ihrer Gründung zu einem wichtigen Produktionsstandort für digitale Inkjet-Drucksysteme entwickelt. Über die Jahre wurde der Standort kontinuierlich erweitert und modernisiert. Ein bedeutender Meilenstein war der Bau des Forschungszentrums in Form eines »Bergkristalls« im Jahr 2009, das zu den weltweit führenden Laboratorien für Inkjet-Drucktechnologie zählt.

Entwicklung und Meilensteine

In den vergangenen 25 Jahren hat die Durst Austria zahlreiche Innovationen hervorgebracht. Besonders hervorzuheben ist die Mitentwicklung der Durst Inkjet-Technologie, die den Markt revolutionierte und neue Standards in Bezug auf Druckqualität und Effizienz setzte. Ein weiterer entscheidender Faktor für den Erfolg der Durst Group ist die Integration modernster Softwarelösungen, die von der Tochtergesellschaft PrePress Digital GmbH (PPD) in Lienz entwickelt werden. Diese Software verbessert die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz der Drucksysteme erheblich und ermöglicht eine bessere Kontrolle und Verwaltung der Druckprozesse.

Klare Ausrichtung

Heute steht die Durst Austria für modernste Technologie und exzellente Fertigungsprozesse. Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und Effizienz setzt das Unternehmen weiterhin auf Innovation. Die jüngsten Entwicklungen konzentrieren sich auf umweltfreundliche Drucklösungen für die Verpackungsindustrie und die Integration digitaler Technologien zur Optimierung der Produktionsprozesse. »Unsere Niederlassung in Lienz ist ein Symbol für den Fortschritt und die Innovationskraft der Durst Group«, sagt Christoph Gamper.

Weitere Informationen