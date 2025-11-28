23. Print Business Herbstprognose

»Die Studie belegt eindrücklich, dass Geschäftsmodelle nur dann zukunftsfähig bleiben, wenn Unternehmen die tatsächlichen Branchentrends stärker berücksichtigen«, betont Yorck Wittkuhn, Consultant bei Apenberg & Partner und Projektleiter der Studie.

Unternehmen der Print Branche

Insgesamt zeigen sich die Erwartungen für 2026 deutlich optimistischer als im Vorjahr: Die Erwartung einer rückläufigen Marktentwicklung geht spürbar zurück, die Investitionsbereitschaft nimmt zu und nur 23 Prozent rechnet mit steigenden Lieferantenpreisen.

Je nach Unternehmensgröße zeigen sich auch unterschiedliche Perspektiven: Kleine Unternehmen der Druckindustrie erwarten mehrheitlich eine negative Ergebnisentwicklung, während mittlere und große Unternehmen von einer stabilen oder steigenden Entwicklung ausgehen.

Verpackungsdruck

Die Verpackungsdrucker blicken mit Sorge auf die Entwicklung ihrer Abnehmerpreise. Mehr als die Hälfte (52 Prozent) plant 2026 ihre Preise zu senken. 35 Prozent der befragten Verpackungsdrucken planen Ihre Investitionen im Jahr 2026 zu erhöhen, das ist der höchste Wert aller befragten Branchen.

Die Ergebnisse dieser Studie stehen Interessierten kostenlos im Newsroom von Apenberg & Partner zum Download bereit.