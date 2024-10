2025 wieder am Start: PRINT & DIGITAL CONVENTION

Im Jahr 2024 hat die PRINT & DIGITAL CONVENTION dies erfolgreich im Rahmen der drupa gezeigt – vom 13. bis 14. Mai 2025 findet sie wieder als eigene Kongressmesse im Congress Center Düsseldorf statt. Die Veranstaltung richtet sich an alle Prozessbeteiligte und Akteure aus der grafischen Industrie, Werbeagenturen, Verlage und die Zuliefererindustrie. Mit einer Verdopplung der Ausstellerzahlen seit 2019 und einem Fachpublikum von erwarteten 1.500 Besucher*innen ist sie seit Jahren auf Wachstumskurs.

Teil des Konzeptes ist ein umfangreiches Vortragsprogramm an beiden Messetagen. Was die PRINT & DIGITAL CONVENTION darüber hinaus ausmacht, ist die Präsentation von Best Practices und Lösungen. Die Projektumsetzungen sind eingebettet in reale Markenvorführungen und eine Leistungsschau aller Kommunikationselemente, die zum Teil live auf der Messe produziert werden.

Neuheiten, Trends und Visionen in acht Themenwelten

In acht Themenwelten zeigen die Aussteller die vielfältigen Möglichkeiten von Print im Umfeld des Multichannel-Publishings in seinen zahlreichen Facetten und Anwendungsbereichen. Im »Dialogmarketing« dreht sich alles um personalisierte Kundenkommunikation, »Value Added Printing« mit multisensorischen Druck-Erlebnissen, »Label & Packaging« mit den neuesten Trends und Innovationen in der Verpackungstechnik und Etikettierung.

Die Themenwelt »Weiterverarbeitung« präsentiert kreative Ideen und Techniken, mit denen Druckprodukte zum Blickfang werden. Im Bereich »Brand & Product« beleuchten die Aussteller die Herausforderungen und Lösungen für eine effiziente Produktkommunikation im Omnichannel-Handel und im »Interior & Exterior Design« geht es um die wirkungsvolle Präsentation und die Inszenierungen von Farben, Texturen und Materialien, um funktionale und ästhetisch ansprechende Räume zu schaffen. Weitere Schwerpunkte sind »Nachhaltige Medienproduktion« sowie »Programmatic Print« mit Lösungen für automatisierte und personalisierte Printwerbung.

Die PRINT & DIGITAL CONVENTION findet vom 13. bis 14. Mai 2025 in Düsseldorf statt und wird vom Fachverband Medienproduktion (FMP) in Kooperation mit der Messe Düsseldorf und der drupa veranstaltet.

Tickets und weitere Informationen: