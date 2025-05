20 Jahre Anapurna: Ciervo in limitierter Auflage

Seit der Einführung hat sich die Baureihe der Anapurna LFP-Drucksysteme kontinuierlich weiterentwickelt und Maßstäbe im Hybriddruck gesetzt. Die Ciervo, die erst vor einem Jahr auf der FESPA vorgestellt wurde, hat mit ihrer bemerkenswerten Vielseitigkeit und Druckqualität schnell Eindruck hinterlassen. Die erfolgreiche Markteinführung führte zu einer Erweiterung der Ciervo Familie, die nun die Anapurna Ciervo H3200, die H2500 und die kompakte H2050 umfasst und außergewöhnliche Druckqualität, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit vereint. Diese Hybriddrucksysteme drucken auf einer Vielzahl starrer und flexibler Materialien und verfügen über sechs Farben plus Weiß, UV-LED-Härtung und kontinuierliche Materialzufuhr, was eine kompromisslose Produktivität gewährleistet. Die neuen optionalen Materialzuführungen erweitern den Anwendungsbereich auf Verpackungs- und Point-of-Sale-Materialien und machen die Ciervo zum Allrounder in jeder Produktionsstätte.

Ein Meisterwerk in limitierter Auflage

Diese exklusive Ciervo Auflage ist mehr als nur ein Drucksystem – sie ist ein Kunstwerk, das die hochmoderne Hybriddrucktechnologie von Agfa mit dem charakteristischen, filigranen, von der Natur inspirierten Stil von DZIA verbindet. Von diesen Sondermodellen sind weltweit nur zehn Exemplare erhältlich, die einzeln nummeriert und vom Künstler signiert sind

»Die Ciervo verkörpert Agilität und Vielseitigkeit, gebaut, um jede Druckherausforderung mit Leichtigkeit zu meistern«, sagt Philip Van der Auwera, Produktmanager S&D bei Agfa. »Wir wollten 20 Jahre Anapurna mit etwas wirklich Einzigartigem feiern, und diese limitierte Auflage des Ciervo, die mit dem unverwechselbaren Kunstwerk von DZIA verziert ist, ist unsere Art, dieses Vermächtnis zu würdigen.«