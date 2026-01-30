Partnerschaft zwischen DUST Identity und Securikett

Die Partnerschaft vereint Securiketts Expertise in sicheren, manipulationssicheren Etiketten und Rückverfolgbarkeitsplattformen mit den patentierten, auf Diamantstaub basierenden physischen Ankern von DUST Identity sowie deren cloudbasierter Verifikationsplattform. Die Technologie von DUST Identity ist bereits bei führenden Marken aus den Bereichen Luxusgüter, Sammlerstücke und Industrie im Einsatz; durch die Partnerschaft werden diese bewährten Fähigkeiten in eine vollständig integrierte Security-Label-Lösung überführt.

»Diese Partnerschaft schließt eine grundlegende Lücke in heutigen Authentifizierungs- und Rückverfolgbarkeitssystemen«, sagte Ophir Gaathon, PhD, CEO von DUST Identity. »Digitale Datensätze, Blockchain und Serialisierung sind nur so stark wie die physische Identität, mit der sie verbunden sind. Durch die Zusammenarbeit mit Securikett verankern wir echtes, nicht klonbares Vertrauen direkt im physischen Etikett.«

Durch die direkte Integration der nicht klonbaren physischen Identitätstechnologie von DUST Identity in die Security Labels von Securikett erhalten Kunden ein Schutzniveau, das weder kopiert, simuliert noch rückentwickelt werden kann. Jedes Etikett wird zu einer einzigartigen, permanenten physischen Identität, die sofort verifiziert und sicher mit digitalen Datensätzen, Compliance-Systemen und Produktinformationen verknüpft werden kann.

Kunden aus Branchen wie Automobilindustrie, Elektronik, Luxusgüter, Pharma und öffentlicher Sektor profitieren von einem erweiterten Schutz vor Produktfälschung, Graumarktumleitung und unbefugter Wiederverwendung. Die gemeinsame Lösung kombiniert Securiketts patentierte, manipulationssichere Sicherheitsetiketten und die Codikett-Plattform für Authentifizierung und Rückverfolgbarkeit mit den auf Diamantstaub basierenden physischen Markern von DUST Identity. Dadurch entsteht eine robuste physisch-digitale Brücke, die nicht kopiert, simuliert oder rückentwickelt werden kann. Zudem unterstützt die Lösung neue regulatorische und Nachhaltigkeitsanforderungen durch nachweisbare Herkunft und die sichere Verknüpfung mit vertrauenswürdigen digitalen Produktdatensätzen, einschließlich Lebenszyklus- und Compliance-Dokumentation.

»Die Kombination unserer Sicherheitsetiketten-Expertise mit der einzigartigen physischen Identitätstechnologie von DUST Identity schafft einen neuen, leistungsstarken Standard im Produktschutz«, sagte Lukas Lovrek, Geschäftsführer bei Securikett. »Diese Partnerschaft ermöglicht es unseren Kunden, über visuelle oder destruktive Sicherheitsmerkmale hinauszugehen und eine Lösung einzusetzen, die überprüfbare Authentizität und Vertrauen in großem Maßstab liefert.« Die gemeinsame Lösung ist ab sofort verfügbar und wird weltweit über die Vertriebskanäle beider Unternehmen angeboten.