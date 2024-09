12. priint:day begleitet die digitale Transformation

Mit knapp 40 Vorträgen zu den neuesten Trends in der Produktkommunikation und dem Omnichannel-Marketing setzte der 12. priint:day einmal mehr Maßstäbe in der Branche. Wie in den Vorjahren bot der 12. priint:day eine wertvolle Plattform für den Austausch zwischen Technologie- und Innovationstreibern, Mittelständlern und führenden Unternehmen aus Industrie und Handel. In den Vorträgen und Diskussionen wurden aktuelle Herausforderungen sowie zukunftsweisende Lösungen und Best-Practice-Beispiele zur digitalen Transformation in der Produktkommunikation präsentiert.

Das Programm des 12. priint:days

Die Teilnehmer profitierten von einem breit gefächerten Programm, das sich auf zukunftsrelevante Themen konzentrierte. Vorträge über Product Experience Management (PXM), die Rolle von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Produktkommunikation, die Customer Experience sowie die Digitalisierung & Automatisierung von Publishing- und Marketing-Prozessen boten tiefe Einblicke in die aktuellen Entwicklungen der Branche.Unternehmen wie ABUS, B. Braun, DKK America Materials, EGGER, fischerwerke GmbH & Co. KG, KEIMFARBEN, Möbel Pfister AG, Saint-Gobain Group, Telegärtner uvm. stellten praxisnahe Einblicke in ihre Digitalisierungsprojekte vor. Diese Beispiele verdeutlichten, wie Unternehmen durch die Optimierung ihrer Prozesse und Datenflüsse echten Mehrwert für ihre Kunden schaffen konnten.

Ein weiterer Programmpunkt war die Vorstellung innovativer Technologien zur Automatisierung sowie der Einsatz von KI in der Produktkommunikation. Diese Ansätze verdeutlichten, wie Unternehmen den steigenden Anforderungen der Digitalisierung begegnen und zugleich ihre Effizienz steigern können.

Networking und Austausch

Neben den Vorträgen und Präsentationen bot der priint:day reichlich Gelegenheit zum Networking. In den Pausen und während des abendlichen Events am ersten Veranstaltungstag tauschten sich Teilnehmer, Partner und Experten intensiv aus. Der priint:day erwies sich damit einmal mehr als wichtiger Treffpunkt für Fachleute, um neue Kontakte zu knüpfen und Ideen auszutauschen.

Verleihung der priint Awards

Auch in diesem Jahr wurden im Rahmen des priint:days die begehrten priint Awards verliehen, mit denen herausragende Leistungen in der Produktkommunikation und im Publishing gewürdigt wurden. Die diesjährigen Gewinner waren:

Publishing Projekt des Jahres

Gewinner: Parsionate – Part of Accenture / fischerwerke GmbH & Co. KG / Informatica

Gewinner: Parsionate – Part of Accenture / fischerwerke GmbH & Co. KG / Informatica Digital Publishing Projekt des Jahres

Gewinner: Laudert / Dornbracht

Gewinner: Laudert / Dornbracht Partner des Jahres

Gewinner: SDZeCOM

Gewinner: SDZeCOM Innovation des Jahres

Gewinner: SDZeCOM

Gewinner: SDZeCOM Rising Star

Gewinner: Syndigo

Gewinner: Syndigo Ambassador

Gewinner: Alexander Wörl, Contentserv

Vortragsaufzeichnungen verfügbar

Für alle, die den priint:day verpasst haben, stehen die Vorträge auch in diesem Jahr online zur Verfügung. Interessierte können sich über den Newsletter der priint Group informieren, sobald die Aufzeichnungen abrufbar sind: