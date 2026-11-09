105 Jahre Gewista: Hinter jeder Werbefläche stehen Menschen

Die Gewista feiert in diesem Jahr ihren 105. Geburtstag. Am 8. November 1921 wurde das Unternehmen als »Gemeinde Wien Städtische Ankündigungsunternehmung« im Handelsregister eingetragen. Seit über einem Jahrhundert prägt es den öffentlichen Raum der Stadt. Heute arbeiten 214 Mitarbeiter*innen in der Gewista (Werbe und Service Gesellschaft) an dieser Aufgabe. Anlass genug, die Menschen hinter Plakaten, City Lights und digitalen Werbeträgern in den Mittelpunkt zu stellen.

Verlässlich im Dienst des Wiener öffentlichen Raums

Die Mitarbeiter±innen der Gewista sind im Schnitt 12,3 Jahre im Dienst des öffentlichen Raums tätig. Diese Verbundenheit zeigt: Gewista ist nicht nur ein Traditionsunternehmen, sondern auch eine Arbeitgeberin, bei der Verantwortungsbewusstsein, Qualität, Miteinander und Ambition über Jahre hinweg gelebt werden.

»Die Gewista prägt mit ihren Werbeflächen – von den unverkennbaren Litfaßsäulen bis zu den modernen Citylights – seit mittlerweile 105 Jahren das Wiener Stadtbild mit. Sie zählt damit auch zu den Wiener Traditionsunternehmen und ist mit mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch ein wichtiger Arbeitgeber. Zum Jubiläum wünsche ich der Gewista mit all ihren Beschäftigten, dass diese Erfolgsgeschichte noch weiterhin fortschrieben wird«, erklärt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig.

Verantwortung im öffentlichen Raum

Außenwerbung ist täglich präsent. Sie informiert, orientiert und prägt das Stadtbild. Daraus ergibt sich ein Anspruch, der über die einzelne Fläche hinausgeht: Werbeflächen sollen verlässlich, qualitätsvoll und mit Blick auf die Umwelt betrieben werden. Dafür setzt die Gewista auf nachhaltige Lösungen wie begrünte Wartehallendächer und die Nutzung von grünem Strom.

»Wenige Medien erreichen Menschen so selbstverständlich wie jene im öffentlichen Raum. Als eines der letzten großen Massenmedien tragen wir dafür gesellschaftliche Verantwortung für das Miteinander in der Stadt. Diesem Anspruch gerecht zu werden, ist seit 105 Jahren unser Auftrag. Dass wir ihn erfüllen, verdanken wir unseren Mitarbeiter*innen, die jeden Tag dafür sorgen, dass unsere Flächen zuverlässig funktionieren«, betont Franz Solta, CEO von Gewista.