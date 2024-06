100 Jahre Surrealismus: Bekannte Marken neu interpretiert

Trotz des vergangenen Jahrhunderts sind die Parallelen zur heutigen Zeit verblüffend: Der Surrealismus entstand nach den Umwälzungen eines kriegs- und pandemiegeprägten Europas. Künstler reagierten auf Zerstörung und Verlust mit einer radikalen Kunstrichtung, die das Unbewusste und die Träume erforschte. Auch heute stehen wir vor den Herausforderungen einer überstandenen Pandemie, politischen Unruhen und den Auswirkungen des Klimawandels.

Die Surrealisten der 1920er Jahre begegneten der aufkommenden Technologie mit einer Mischung aus Faszination und Skepsis. Sie nutzten Fotografie und frühe Maschinen, um neue kreative Möglichkeiten zu erschließen. So glaubten sie an den Automatismus und damit an die Fähigkeit, Kunst ohne bewusste Gedanken zu produzieren. Heute eröffnet die Künstliche Intelligenz ähnliche Horizonte. Sie hinterfragt berufliche, künstlerische und gesellschaftliche Bereiche. Hierbei sind die Gedanken der Ursprung, eine »Maschine« übersetzt sie.

Im 20. Jahrhundert verwendeten Surrealisten Fotos und Filme, um ihre Botschaften zu vermitteln. Inspiriert von Sigmund Freuds Psychoanalyse glaubten sie, dass wahre kreative Freiheit in Träumen sowie im Unbewussten zu finden sei. Diese Verwischung der Grenzen zwischen Kunst und Alltag prägte ihren Stil. 2024 erzeugen Medienunternehmen und Influencer widersprüchliche Realitäten, indem sie Informationen unterschiedlich aufbereiten und präsentieren.

»Der Surrealismus stellt Konventionen in Frage. Er fördert Kreativität, aber auch kritisches Denken und eine gesunde Skepsis gegenüber den – besonders online und in den sozialen Medien – inszenierten Realitäten in der Gesellschaft«, erklärt Patrick Llewellyn, CEO von 99designs von Vista.

Künstler aus 17 Ländern haben an dem Jubiläumsprojekt teilgenommen. Mit großem Einfallsreichtum und Talent stellen sie die Strahlkraft des Surrealismus unter Beweis. Trotz digitaler Überflutung und Fake News bleibt das Streben nach authentischem Ausdruck und der Überwindung des Status quo für Designer und Menschen allgemein zutiefst relevant.

Die Übersicht surrealistisch inspirierter Logos: