10 Jahre PERGRAPHICA: Eine Zeitreise durch Papier, Design und Druckkultur

Durch die Veranstaltung führten Sandra Schmidt, Head of Design Papers bei Europapier, und Doris Schmudermaier, Senior Brand Activation Manager bei Mondi Uncoated Fine Paper. Gemeinsam nahmen sie die Gäste mit auf eine spannende Zeitreise durch ein Jahrzehnt PERGRAPHICA und zeigten, wie sich die Marke eindrucksvoll von einer Papierkollektion mit drei Weißtönen zu einem umfassenden Premiumsortiment entwickelt hat.

Der Rückblick begann im Jahr 2016 mit der Einführung von PERGRAPHICA Whites. Bereits zwei Jahre später wurde das Sortiment durch passende Kuverts in allen gängigen Formaten ergänzt. Ebenfalls 2018 stieß mit PERGRAPHICA Infinite Black das erste durchgefärbte Papier zur Familie. 2019 folgte die Einführung der heute vielfach eingesetzten Deep & Dark Shades. Mit den Pale & Rich Colours wurde das Farbspektrum 2020 weiter ausgebaut. Zuletzt ergänzten farbige Kuverts in den Deep & Dark Shades das Angebot und machten PERGRAPHICA zum heute umfassendsten Portfolio seiner Geschichte. Das aktuelle Sortiment vereint Weißtöne, Farben, dunkle Nuancen, Schwarz sowie perfekt abgestimmte Kuverts für anspruchsvolle Kreativprojekte.

Passend zum Veranstaltungsort wurde der Bogen von Papier als Trägermedium zu den Geschichten gespannt, die darauf entstehen. Nach den einleitenden Worten von Sonja Gruber vom Publikationsmanagement des Wien Museums erwartete die Gäste ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm mit namhaften Expertinnen und Experten aus der Kreativbranche.

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Magdalena Türtscher, Gestalterin & Fotografin, gab Einblicke in die Entstehung des Buches »Flora – die Weisheit am Wegesrand«. Cornelia Hutter von den Esterhazy Betrieben sprach über Markenführung und Corporate Identities. Walter Stromberger, Geschäftsführer und Kreativdirektor der kest Werbeagentur, präsentierte das Buchprojekt »Verändert, Linz«, während Anna Göttel von paper republic aufzeigte, warum hochwertige Notizbücher und exzellentes Papier auch in einer digitalen Welt nichts von ihrer Anziehungskraft verloren haben.

Die Jubiläumsveranstaltung machte deutlich, dass sich PERGRAPHICA in den vergangenen zehn Jahren nicht nur zu einer der führenden Designpapiermarken Europas entwickelt hat, sondern auch weiterhin für Innovation, Qualität und außergewöhnliche haptische Erlebnisse steht. Das gemeinsame Frühstück im Wien Museum war damit nicht nur ein Rückblick auf eine erfolgreiche Geschichte, sondern auch ein Ausblick auf die kreativen Möglichkeiten der kommenden Jahre.